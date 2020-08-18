Во вторник утром канцлер Германии и президент России обсудят ситуацию в Белоруссии , где антиправительственные протесты и забастовки предприятий набирают все большую силу.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что был согласен на пересчёт голосов сразу после выборов, однако «люди» сказали ему, что «это уже неактуально». Об этом глава государства сообщил в понедельник, общаясь с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). По словам Лукашенко, вместо пересчета от него потребовали новых выборов.

Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской опровергла поступление такое предложения от Лукашенко. По ее словам, никто не предлагал оппозиции пересчитать голоса, и никакой подобной информации не было. Колесникова отметила, что на данный момент осуществить эту процедуру не представляется возможным, так как очень много бюллетеней с голосами было уничтожено.

Лукашенко накануне впервые съездил на завод, где пообщался с рабочими. На этой встрече президент Белоруссии впервые за неделю протестов допустил возможность уступки, больше похожей на затягивание времени, — пообещал им новые выборы после принятия новой Конституции «через год-два». Однако данное предложение мало кого может заинтересовать. Реальные идеи о будущем Лукашенко будут во вторник обсуждать Ангела Меркель Владимир Путин . Федеральный канцлер Германии заявила в ходе телефонного разговора с президентом Литвы, что обсудит с президентом России ситуацию в Белоруссии.

Внимательно следят за происходящим в республике и из Белого дома. Дональд Трамп назвал ситуацию в Белоруссии «ужасной», пообещав продолжать наблюдать за развитием событий.

Тем временем кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором заявила о готовности «принять на себя ответственность» и стать национальным лидером. Ее ближайшие цели — освобождение политических заключенных, а также подготовка законодательной базы и условий для организации новых президентских выборов — «реальных, честных и прозрачных, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом». Сейчас Тихановская находится в Литве. Ранее она объявила о создании Координационного совета для обеспечения трансфера власти.

Писатель Денис Драгунский в эфире НСН заявил, что Тихановская уже является национальным лидером.

«Я думаю, что она уже является национальным лидером, потому что она фактически выиграла выборы», — подчеркнул он.

В свою очередь руководитель аналитических проектов информационной компании «БелаПан» Александр Класковский в эфире НСН заявил, что на такое решение Тихановской повлияла поддержка белорусского общества, массово выступившего накануне в Минске на акции протеста: «Те, кто вчера выходил в Минске и других городах на беспрецедентно массовые манифестации, многие из них держали плакаты "Света — наш президент!"»

По его словам, одобрение Запада также придала женщине уверенности, хотя массовое движение протеста в стране имеет в своем корне собственное национальное возмущение.

«Страны Евросоюза устами своих политических лидеров предлагают свою помощь в организации национального диалога в Белоруссии. А Александр Лукашенко, который вчера выступал перед своими сторонниками, спекулировал на том, что, дескать, какие-то зарубежные кукловоды пытаются руководить протестами и, по сути, идет речь о вмешательстве внешних сил. Хотя на самом деле, те, кто идет в колоннах манифестантов, возмущены трактовкой. Это, безусловно, широкое народное движение. Митинг в поддержку Лукашенко — это отдельный момент, на него люди свозились автобусами и поездами со всех концов Белоруссии по разнарядке, что называется. Людей собрали все равно меньше, чем затем вышло на улицы его противников», — добавил он.

Накануне штаб Светланы Тихановской обнародовал очередное видеообращение с призывом оппозиции к следующему шагу. Руководитель штаба Мария Мороз заявляет, что он состоит в том, чтобы помочь уходящей власти осознать — назад возврата не будет.

В штабе призвал предприятия страны начать забастовку и подчеркнули, что граждане не останутся без денег из-за этого — ведь в стране уже созданы фонды помощи. Тем же вечером «Беларуськалий», являющийся один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире, остановил работу.

Видимо, самые важные для Лукашенко события произойдут сегодня — когда ситуацию в Белоруссии обсудят Меркель и Путин, который после успеха оппозиционных протестов превратился для Лукашенко из предвыборной «угрозы» в последнюю надежду: с субботы президент Белоруссии пугает протестующих российской «помощью для восстановления безопасности».