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Белоруссия в огне. Главное

Тысячи людей вышли на новый митинг в Минске 

Вероника Полынина и ещё 1 13 минут назад
В Минске начался очередная акция протеста, передает ТАСС.
Перед зданием Дома правительства в центре Минска собрались несколько тысяч человек. Акция проходит мирно, представителей правоохранительных органов не видно. Участники митинга несут красно-белые флаги. Проезжающие мимо машины сигналят. Люди продолжают прибывать.
Одновременно митинг проходит у здания Национального академического театра имени Янки Купалы, чей директор Павел Латушко был уволен со своего поста после участия в акции оппозиции. После увольнения Латушко коллектив театра объявил, что спектаклей больше не будет — все сотрудники пишут заявления об увольнении.
Ставки на новости: Александр Лукашенко покинет пост президента в результате событий в Белоруссии до 26 августа
Правительственные здания в центре Минска обнесены металлическими ограждениями: Дом правительства, администрация президента Белоруссии и др.
Акции протеста проходят и в других городах Беларуси. В Солигорске шахтеры объявили о начале бессрочной забастовки. В Гродно собрались около 15 тысяч человек.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей), его основной конкурент Светлана Тихановская заняла второе место (10,12%). После окончания голосования в городах Белоруссии проходят массовые протесты, на крупных предприятиях начались бессрочные забастовки.
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В мире , Видео , СНГ , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , МВД , ИТАР-ТАСС , Минск
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