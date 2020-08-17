Тысячи людей вышли на новый митинг в Минске 

Перед зданием Дома правительства в центре Минска собрались несколько тысяч человек. Акция проходит мирно, представителей правоохранительных органов не видно. Участники митинга несут красно-белые флаги. Проезжающие мимо машины сигналят. Люди продолжают прибывать.

Одновременно митинг проходит у здания Национального академического театра имени Янки Купалы, чей директор Павел Латушко был уволен со своего поста после участия в акции оппозиции. После увольнения Латушко коллектив театра объявил, что спектаклей больше не будет — все сотрудники пишут заявления об увольнении.

Правительственные здания в центре Минска обнесены металлическими ограждениями: Дом правительства, администрация президента Белоруссии и др.

Акции протеста проходят и в других городах Беларуси. В Солигорске шахтеры объявили о начале бессрочной забастовки. В Гродно собрались около 15 тысяч человек.