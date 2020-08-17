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Зеленский поменял состав СНБО 

Газета.Ru и ещё 2 24 минуты назад
Зеленский поменял состав СНБО
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО), сообщает пресс-служба главы государства.
В новый состав вошли глава внешней разведки Украины Валерий Кондратюк, глава Национального Банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, а также министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.
Должности покинули экс-глава Службы внешней разведки Украины Валерий Евдокимов, экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и бывший глава НБУ Яков Смолий.
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В мире , Украина , Кирилл Шевченко , Яков Смолий , Вадим Пристайко , Олег Уруский , Владимир Зеленский , Валерий Евдокимов
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