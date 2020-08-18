Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Daily Mail: В КНДР запретили держать домашних собак 

Национальная Служба Новостей 35 минут назад
В КНДР запретили держать домашних собак
Фото: РИА Новости
Северокорейский лидер Ким Чен Ын запретил гражданам держать домашних собак. Об этом пишет Daily Mail. По информации издания, власти КНДР якобы принуждают жителей отдавать питомцев, поскольку они являются символом капитализма.
Отмечается, что владение собаками теперь является нарушением законодательства в стране. Кроме того, сообщается, что в июле Ким Чен Ын выступил с заявлением о том, что собаки являются «испорченным трендом буржуазной идеологии», пишет РЕН ТВ.
А ранее стало известно, что депутат Госдумы Олег Шеин планирует нести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об обязательной бесплатной регистрации собак. По его мнению, с помощью этой инициативы в стране можно будет уменьшить число бездомных животных. По словам парламентария, во всем мире штрафуют владельцев животных, выбрасывающих питомцев на улицу.
Без обязательной регистрации собак наладить такую систему не получится, и собак по-прежнему будут выкидывать, отметил он. Как отметил депутат, за бездомных животных могут штрафовать как хозяев, так и, например, строительные организации, у которых незарегистрированные собаки бегают по стройке.
Видео дня. Светлана Бондарчук устроила девичник перед свадьбой
Национальная Служба Новостей: последние новости
Лукашенко: Выборы президента пройдут после принятия новой Конституции Лукашенко: Выборы президента пройдут после принятия новой Конституции Тихановская хочет назвать улицы в честь погибших в результате протестов Тихановская хочет назвать улицы в честь погибших в результате протестов Кортеж Лукашенко и ОМОН находятся у дома правительства Белоруссии Кортеж Лукашенко и ОМОН находятся у дома правительства Белоруссии
Комментарии
В мире , Азия , Олег Шеин , Чен Ким , Госдума , Daily Mail , РЕН ТВ , КНДР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Движение на Большой Академической улице ограничено
Движение на Большой Академической улице ограничено
Славший «на хрен» союз с РФ Лукашенко попросил Путина о…
Славший «на хрен» союз с РФ Лукашенко попросил Путина о…
Су-30СМ получит «Кухню» от Ту-22М3
Су-30СМ получит «Кухню» от Ту-22М3
Три сюрприза русских авиаторов
Три сюрприза русских авиаторов
Видео
«Медузный остров» в Азовском море сняли на видео
00:39
«Медузный остров» в Азовском море сняли на видео
Дельфины у берегов Анапы вплотную подплыли к людям и попали на видео
00:21
Дельфины у берегов Анапы вплотную подплыли к людям и попали на видео
Морской лев решил «отдохнуть» на катере и попал на видео
00:40
Морской лев решил «отдохнуть» на катере и попал на видео
Опубликовано видео с места аварии в Орловской области
00:19
Опубликовано видео с места аварии в Орловской области
Разговор Лукашенко с бастующими рабочими попал на видео
00:31
Разговор Лукашенко с бастующими рабочими попал на видео
Полицейский спас упавшего на рельсы мужчину в метро
04:21
Полицейский спас упавшего на рельсы мужчину в метро
Происшествия Новости Москвы
Ответивший на призывы «Уходи!» Лукашенко попал на видео
00:11
Ответивший на призывы «Уходи!» Лукашенко попал на видео
В мире Политика
Астрологи предсказали судьбу Лукашенко
01:15
Астрологи предсказали судьбу Лукашенко
В мире СНГ
Первый президент захотел испытать вакцину РФ
00:46
Первый президент захотел испытать вакцину РФ
В мире Другое
Ефремову нечем дышать
00:26
Ефремову нечем дышать
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение