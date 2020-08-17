Конфликт с Минском: Украина приняла историческое решение

Министерство иностранных дел Украины отозвало своего посла Игоря Кизима из Минска для проведения консультаций на предмет перспектив дальнейших отношений с Белоруссией, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.
"Я принял решение вызвать посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности, сложившейся выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов. Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Белоруссией и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска", — приводит слова Кулебы сайт МИД Украины.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции жестко подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.