Конфликт с Минском: Украина приняла историческое решение

"Я принял решение вызвать посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности, сложившейся выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов. Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Белоруссией и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска", — приводит слова Кулебы сайт МИД Украины.