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Белоруссия в огне. Главное

Украина вызвала посла из Минска 

РИА Новости 55 минут назад
Конфликт с Минском: Украина приняла историческое решение
Фото: Reuters
Министерство иностранных дел Украины отозвало своего посла Игоря Кизима из Минска для проведения консультаций на предмет перспектив дальнейших отношений с Белоруссией, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

"Я принял решение вызвать посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности, сложившейся выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов. Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Белоруссией и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска", — приводит слова Кулебы сайт МИД Украины.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции жестко подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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В мире , Белоруссия в огне , Игорь Кизим , Дмитрий Кулеба , Александр Лукашенко , МВД , Центризбирком России , Киев , Минск
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