Первый президент захотел испытать вакцину РФ

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Президент Мексики заявил, что готов первым испытать российскую вакцину от коронавируса 

ТАСС и ещё 7 20 минут назад
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил готовность ввести себе российскую вакцину от коронавируса, если ее эффективность будет доказана.
"Если мы увидим, что есть результаты, что она (российская вакцина — прим. ТАСС) эффективна, мы установим контакт [с российскими властями]. И если к ней будет доступ, вперед!" — заявил он в понедельник на ежедневной пресс-конференции, которая транслировалась на сайте правительства. "И чтобы не оставалось сомнений в важности [этого вопроса] для нас, я бы первым согласился на вакцинацию. Но мы должны узнать, что происходит, и гарантировать, что это эффективно и доступно всем", — сказал Лопес Обрадор, отвечая на соответствующий вопрос.

"В таком важном вопросе не должно быть идеологии. Здоровье превыше всего. Если в России, в Китае раньше появится вакцина и будет доказано, что она эффективна для спасения жизней, мы сразу же установим контакт", — пояснил Лопес Обрадор.

Он добавил, что готов провести переговоры по этому вопросу с российским президентом Владимиром Путиным.
На прошлой неделе стало известно, что в 2021 году в Мексике и Аргентине будет запущено производство вакцины от коронавируса, разработанной учеными Оксфордского университета и англо-шведской компанией AstraZeneca. Речь идет о производстве 150-250 млн доз препарата, предназначенных для всех стран Латинской Америки, за исключением Бразилии. При этом министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сообщил, что власти латиноамериканской страны запросили у РФ информацию о российской вакцине от коронавируса.
Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне-июле. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что РФ уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.
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Комментарии 1
В мире , Видео , Другое , Кирилл Дмитриев , Марсело Эбрард , Владимир Путин , Минздрав РФ , Российский фонд прямых инвестиций , ИТАР-ТАСС , Мексика
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