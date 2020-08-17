Первый президент захотел испытать вакцину РФ

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил готовность ввести себе российскую вакцину от коронавируса, если ее эффективность будет доказана.

"Если мы увидим, что есть результаты, что она (российская вакцина — прим. ТАСС) эффективна, мы установим контакт [с российскими властями]. И если к ней будет доступ, вперед!" — заявил он в понедельник на ежедневной пресс-конференции, которая транслировалась на сайте правительства. "И чтобы не оставалось сомнений в важности [этого вопроса] для нас, я бы первым согласился на вакцинацию. Но мы должны узнать, что происходит, и гарантировать, что это эффективно и доступно всем", — сказал Лопес Обрадор, отвечая на соответствующий вопрос.

"В таком важном вопросе не должно быть идеологии. Здоровье превыше всего. Если в России, в Китае раньше появится вакцина и будет доказано, что она эффективна для спасения жизней, мы сразу же установим контакт", — пояснил Лопес Обрадор.

Он добавил, что готов провести переговоры по этому вопросу с российским президентом Владимиром Путиным