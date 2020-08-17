Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

«Беларуськалий» остановил работу 

РИА Новости и ещё 8 1 час назад
«Беларуськалий» остановил работу
Фото: РИА Новости
"Беларуськалий", один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире, остановил работу, сообщил РИА Новости председатель первичной профсоюзной организации предприятия — Белорусского независимого профсоюза Юрий Захаров.
Вместе с тем руководство "Беларуськалия" проводит совещание, получить его комментарий относительно ситуации на предприятии РИА Новости пока не получилось.
В свою очередь, источник в руководстве одного из рудоуправлений рассказал агентству, что сразу остановить предприятие нельзя, так как это "не конфетная фабрика".

"Это опасное производство и нужно предпринять определенные действия для остановки. Все надо делать с умом, потому что после забастовки, процессы надо будет запускать", — сказал он.

"Полная забастовка ближе к ночи"

Собеседник агентства добавил, что частично определенные технологические процессы остановлены из-за забастовки рабочих, но полностью производство не остановлено.
Он подчеркнул, что это не профсоюз организовывал забастовку, а "люди сами организовались, создали стачкомы". По словам собеседника, сейчас стачкомы вырабатывают свои требования руководству предприятия и меры по безопасной остановке производства.
Другой источник рассказал, что полностью безопасным образом технологический процесс остановится к ночи, соответственно, тогда можно будет говорить о полной забастовке.
Калийные удобрения для Белоруссии являются значимым экспортным продуктом. В прошлом году их было поставлено за рубеж на 2,8 миллиарда долларов.
Видео дня. Светлана Бондарчук устроила девичник перед свадьбой
Последние новости
Лукашенко пообещал новые президентские выборы Лукашенко пообещал новые президентские выборы Правительство Белоруссии сложило полномочия Правительство Белоруссии сложило полномочия Эксперт рассказал о влиянии резус-фактора на вакцинацию от COVID-19 Эксперт рассказал о влиянии резус-фактора на вакцинацию от COVID-19
Комментарии 4
В мире , Белоруссия в огне , Юрий Захаров , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
Видео
«Медузный остров» в Азовском море сняли на видео
00:39
«Медузный остров» в Азовском море сняли на видео
Дельфины у берегов Анапы вплотную подплыли к людям и попали на видео
00:21
Дельфины у берегов Анапы вплотную подплыли к людям и попали на видео
Морской лев решил «отдохнуть» на катере и попал на видео
00:40
Морской лев решил «отдохнуть» на катере и попал на видео
Опубликовано видео с места аварии в Орловской области
00:19
Опубликовано видео с места аварии в Орловской области
Разговор Лукашенко с бастующими рабочими попал на видео
00:31
Разговор Лукашенко с бастующими рабочими попал на видео
Полицейский спас упавшего на рельсы мужчину в метро
04:21
Полицейский спас упавшего на рельсы мужчину в метро
Происшествия Новости Москвы
Ответивший на призывы «Уходи!» Лукашенко попал на видео
00:11
Ответивший на призывы «Уходи!» Лукашенко попал на видео
В мире Политика
Первый президент захотел испытать вакцину РФ
00:46
Первый президент захотел испытать вакцину РФ
В мире Другое
Журналисты из пула Мишустина прекратили работу на ДВ
00:26
Журналисты из пула Мишустина прекратили работу на ДВ
Политика
100 человек эвакуированы: крупный пожар в Москве
00:26
100 человек эвакуированы: крупный пожар в Москве
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение