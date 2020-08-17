Лукашенко покаялся 

Заявление прозвучало на встрече главы государства с трудовыми коллективами на Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ). Лукашенко, обсуждая возможность возникновения дальнейших протестов и реакцию на них силовиков, подчеркнул, что «никто никого уговаривать не будет». Он отметил, что отныне определен незримый рубеж, переступив который участники акций протестов должны ожидать соответствующих действий со стороны правоохранителей.

«Если вы вывалите на улицы, мы перетерпим. Если вы пойдете ломить — ответите. Вот вам мужской разговор», — заявил белорусский президент.

На той же встрече, как сообщал «Рамблер», Лукашенко заявил, что 150-200 протестующих на заводе «не делают погоды». По его словам, «кто хочет работать», тот будет работать, а остальных заставлять нет никакого смысла.