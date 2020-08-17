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Белоруссия в огне. Главное

Лукашенко покаялся 

Павел Тиунов 30 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил «ответить» протестующим, которые пойдут «ломить», сообщает «Взгляд». Он также призвал белорусов, не провоцировать силовиков.
Заявление прозвучало на встрече главы государства с трудовыми коллективами на Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ). Лукашенко, обсуждая возможность возникновения дальнейших протестов и реакцию на них силовиков, подчеркнул, что «никто никого уговаривать не будет». Он отметил, что отныне определен незримый рубеж, переступив который участники акций протестов должны ожидать соответствующих действий со стороны правоохранителей.
Лукашенко признали персоной нон грата

«Если вы вывалите на улицы, мы перетерпим. Если вы пойдете ломить — ответите. Вот вам мужской разговор», — заявил белорусский президент.

На той же встрече, как сообщал «Рамблер», Лукашенко заявил, что 150-200 протестующих на заводе «не делают погоды». По его словам, «кто хочет работать», тот будет работать, а остальных заставлять нет никакого смысла.
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В мире , Видео , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , Минский завод колесных тягачей , Деловая газета "Взгляд"
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