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Зеленский провел закрытое совещание с силовиками по Белоруссии 

Rambler News Service и ещё 10 1 час назад
Зеленский провел закрытое совещание по Белоруссии
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое совещание с руководителями разведывательных органов и силовых структур страны, а также с некоторыми главами регионов в связи с ситуацией в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое совещание с руководителями разведывательных органов Украины, руководителями силовых структур, а также главами ряда областных государственных администраций в связи с резким обострением ситуации в Республике Беларусь», — говорится в сообщении.

В ходе совещания Зеленский отметил, что события в Белоруссии могут существенно повлиять на Украину.
Как отмечается в сообщении, на совещании была детально проанализирована как внутриполитическая ситуация в Белоруссии, так и «многочисленные внешние факторы, которые могут повлиять на развитие послевыборных событий».

«Также была проведена оценка всех возможных сценариев дальнейшего развития сегодняшнего внутриполитического обострения в соседней стране, включая различными типами эскалации учитывая так называемые гибридные типы мировых конфликтов», — добавили в пресс-службе Офиса президента Украины.

Участники совещания также провели анализ рисков непосредственно для Украины, которые могут возникнуть в связи с тем или иным развитием ситуации. По итогам совещания «сделаны соответствующие выводы и даны распоряжения».
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В мире , Украина , Владимир Зеленский
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