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Белоруссия в огне. Главное

Кризис в Белоруссии: страна ЕС предостерегла Россию 

Вероника Полынина и ещё 1 9 минут назад
Россия «сильно рискует», если окажет военную поддержку Белоруссии, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус, передает RNS.

«Россия очень сильно рискует, если сделает это, перед лицом того, что происходит в Белоруссии, перед лицом массовой поддержки», — сказал министр.

По его словам, для «вторжения» российских войск в Белоруссию нет никаких оснований, и оно «не будет оправдано ни юридически, ни морально, ни политически».

«Это будет являться вторжением в страну и уничтожит последние следы её независимости», — подчеркнул Линас Линкевичус.

Ранее в твиттере Линкявичус написал, что если Россия откликнется «на этот странный зов о помощи» со стороны Александра Лукашенко, это подтвердит ее репутацию «беззаконного государства».
16 августа, как сообщал «Рамблер», Александр Лукашенко в ходе проправительственного митинга в Минске заявил, что у западных границ «лязгают гусеницами» натовские войска. По его словам, танки и самолеты альянса находятся «в 15 минутах» у границ республики. Ранее Лукашенко на совещании в Генштабе белорусских вооруженных сил заявил, что Россия готова при запросе Белоруссии оказать «всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь» «в случае внешних военных угроз».
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В мире , Видео , Политика , Александр Лукашенко , Генштаб , ЕС , Литва
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