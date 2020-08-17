Россия «сильно рискует», если окажет военную поддержку Белоруссии, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус, передает RNS.
«Россия очень сильно рискует, если сделает это, перед лицом того, что происходит в Белоруссии, перед лицом массовой поддержки», — сказал министр.
По его словам, для «вторжения» российских войск в Белоруссию нет никаких оснований, и оно «не будет оправдано ни юридически, ни морально, ни политически».
«Это будет являться вторжением в страну и уничтожит последние следы её независимости», — подчеркнул Линас Линкевичус.
Ранее в твиттере Линкявичус написал, что если Россия откликнется «на этот странный зов о помощи» со стороны Александра Лукашенко, это подтвердит ее репутацию «беззаконного государства».
16 августа, как сообщал «Рамблер», Александр Лукашенко в ходе проправительственного митинга в Минске заявил, что у западных границ «лязгают гусеницами» натовские войска. По его словам, танки и самолеты альянса находятся «в 15 минутах» у границ республики. Ранее Лукашенко на совещании в Генштабе белорусских вооруженных сил заявил, что Россия готова при запросе Белоруссии оказать «всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь» «в случае внешних военных угроз».