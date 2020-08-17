Россия «сильно рискует», если окажет военную поддержку Белоруссии , заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус, передает RNS.

«Россия очень сильно рискует, если сделает это, перед лицом того, что происходит в Белоруссии, перед лицом массовой поддержки», — сказал министр.

По его словам, для «вторжения» российских войск в Белоруссию нет никаких оснований, и оно «не будет оправдано ни юридически, ни морально, ни политически».

«Это будет являться вторжением в страну и уничтожит последние следы её независимости», — подчеркнул Линас Линкевичус.

Ранее в твиттере Линкявичус написал , что если Россия откликнется «на этот странный зов о помощи» со стороны Александра Лукашенко , это подтвердит ее репутацию «беззаконного государства».