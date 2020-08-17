Президенту Белоруссии Александру Лукашенко с большой долей вероятности будет отказано во въезде в ряд европейских стран. Депутаты Европарламента назвали главу государства «персоной нон грата» в Евросюзе и заявили, что не признают результаты прошедших президентских выборов, сообщает ТАСС.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Лукашенко на встрече с бастующими работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) заявил, что не допустит проведения еще одних президентских выборов стране. По его словам, результаты голосования, согласно которым его поддержали более 80% белорусов, отражают реальное положение дел в республике. При этом глава государства подчеркнул, что для еще одних президентских выборов в стране, его придется «убить».
На прошлой неделе Польша, Литва и Латвия потребовали от белорусских властей остановить насилие и возобновить мирный диалог с гражданами. В Европарламенте также обсуждается возможность введения санкций в отношении Минска. На фоне новостей о возможных ограничениях не только со стороны ЕС, но и со стороны США произошел «исторический» обвал белорусских облигаций.