Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Персона нон грата: война против Лукашенко 

Павел Тиунов 1 час назад
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко с большой долей вероятности будет отказано во въезде в ряд европейских стран. Депутаты Европарламента назвали главу государства «персоной нон грата» в Евросюзе и заявили, что не признают результаты прошедших президентских выборов, сообщает ТАСС.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Лукашенко на встрече с бастующими работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) заявил, что не допустит проведения еще одних президентских выборов стране. По его словам, результаты голосования, согласно которым его поддержали более 80% белорусов, отражают реальное положение дел в республике. При этом глава государства подчеркнул, что для еще одних президентских выборов в стране, его придется «убить».
На прошлой неделе Польша, Литва и Латвия потребовали от белорусских властей остановить насилие и возобновить мирный диалог с гражданами. В Европарламенте также обсуждается возможность введения санкций в отношении Минска. На фоне новостей о возможных ограничениях не только со стороны ЕС, но и со стороны США произошел «исторический» обвал белорусских облигаций.
Комментарии 366
В мире , Видео , Европа , Кавказ , Политика , Прибалтика , СНГ , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , ЕС , Европарламент , Минский завод колесных тягачей , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«К гибели „Курска“ причастна иностранная субмарина»
«К гибели „Курска“ причастна иностранная субмарина»
«Можете еще покричать»: Лукашенко обиделся и ушел
«Можете еще покричать»: Лукашенко обиделся и ушел
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
Стали известны шокирующие подробности смерти Легкоступовой
Стали известны шокирующие подробности смерти Легкоступовой
Видео
Разговор Лукашенко с бастующими рабочими попал на видео
00:31
Разговор Лукашенко с бастующими рабочими попал на видео
Полицейский спас упавшего на рельсы мужчину в метро
04:21
Полицейский спас упавшего на рельсы мужчину в метро
Происшествия Новости Москвы
Ответивший на призывы «Уходи!» Лукашенко попал на видео
00:11
Ответивший на призывы «Уходи!» Лукашенко попал на видео
В мире Политика
Опубликовано видео взрыва на пути следования военных РФ в Сирии
00:17
Опубликовано видео взрыва на пути следования военных РФ в Сирии
Происшествия Армия
Развалившийся пополам танкер попал на видео
00:29
Развалившийся пополам танкер попал на видео
В мире Происшествия
Полиция задержала облившего кислотой замдиректора завода
01:30
Полиция задержала облившего кислотой замдиректора завода
Происшествия
Появилось видео переброски техники под прикрытием
01:03
Появилось видео переброски техники под прикрытием
Армия
Сопровождение самолета ЕР-3Е Aries попало на видео
00:28
Сопровождение самолета ЕР-3Е Aries попало на видео
Армия
Кравец раскрыла слухи о смерти Легкоступовой
00:39
Кравец раскрыла слухи о смерти Легкоступовой
Шоу-бизнес
Опубликовано видео выписки Михаила Ефремова
01:09
Опубликовано видео выписки Михаила Ефремова
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение