Варфоломей готовит новый удар по Русской церкви

Патриарх Константинопольский публично назвал верующих Русской церкви "неблагодарными детьми" — не хотят ни подчиняться, ни почитать созданную им вместе с бывшим украинским президентом Порошенко раскольническую "Православную церковь Украины" (ПЦУ). Чтобы добиться признания своего детища, Варфоломей идет на хитрости. Подробнее о религиозно-политических играх — в материале РИА Новости.

Молчание прервано

Полтора месяца патриарх Варфоломей молчал. Тридцатого июня заранее осудил решение турецких властей превратить Святую Софию в мечеть, после чего затаился. Говорят, пережидал, пока стихнет шумиха.

И вот на днях вновь напомнил о себе. Да еще как: впервые публично обозначил врагов Константинопольского патриархата. Как ни странно, они, по его мнению, — "внутри Церкви-матери".

"На самом деле их много, <…> они также являются подданными Вселенского патриархата, его духовными потомками", — заявил он. ("Вселенский" в понимании Варфоломея — Константинопольский).

Речь идет о тех, кого он уже назвал "неблагодарными детьми", — о верующих Русской церкви: они почему-то отказываются признавать его главенство над православными.

"Мы продолжаем обнимать всех, врагов и друзей, нашей любовью, нашей молитвой и нашей чуткостью", — высказался Варфоломей.

Но, по православным канонам, единственный возможный глава Церкви — Христос, а не отдельно взятый патриарх. Все митрополиты, архиепископы и епископы — лишь предстоятели паствы. Вопросы они решают между собой по принципу консенсуса, то есть всеобщего согласия.

Однако два года назад единство православного мира нарушилось как раз из-за амбиций Константинопольского патриарха: он пошел навстречу политикам с Украины и согласился легализовать местных раскольников. При этом верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ) о полной независимости не просили. УПЦ лишь номинально входит в Русскую православную церковь — по уставу она считается "самоуправляемой" в составе Московского патриархата, причем с уникальными "правами широкой автономии".

В результате грубого вмешательства Фанара (район Стамбула , где расположен административный центр Константинопольского патриархата) в церковные дела на Украине Русская церковь прервала с ним общение. Константинопольский патриарх в обход вековых канонов фактически залез на ее территорию. Вместо обсуждения проблемы украинского раскола, который длится 30 лет, Варфоломей выдал "Православной церкви Украины" томос об автокефалии.

Коварный план

После дарования ПЦУ томоса 6 января прошлого года Фанар начал масштабную закулисную игру. Патриарх Варфоломей обещал, что "в скором времени" все 14 поместных церквей мира признают раскольников.

Этого не произошло. Девять месяцев идею либо открыто осуждали — как, например, Русская и Польская церкви, — либо вообще обходили тему стороной. В числе "воздержавшихся" — представители "греческой семьи", связанные одним языком, этносом и литургическим обрядом.

Помимо Константинопольской, это Александрийская, Иерусалимская, Кипрская и Элладская (собственно Греческая) церкви. Последняя к Фанару ближе всего — священников для Константинопольского патриархата, базирующегося на территории мусульманской Турции, готовят в Афинах. Кроме того, Элладская церковь финансово зависит от государства — Греция спонсирует зарплатный фонд духовенства.

В октябре прошлого года Фанар все же сумел повлиять на Элладскую церковь, и она признала украинских самосвятов. Правда, не единогласно — несколько епископов высказались против. Важнейший для православия принцип соборности (консенсуса) был нарушен.

Предстоятеля Элладской церкви Фанар и вовсе завлек обманом — архиепископа Афинского Иеронима пригласили в Стамбул служить вместе с Варфоломеем. Иероним провел с патриархом вечерню и планировал остаться на следующий день на литургию. Однако во время церемонии выяснилось, что в храме молятся и представители украинских раскольников.

Узнав об этом, архиепископ не явился на утреню. Однако пропагандисты ПЦУ подали это как свою победу. Ведь, согласно канонам, если один священнослужитель причащается из той же чаши, что и другой, значит, считает его "собратом во Христе". И если кто-то служит вместе с раскольниками, то фактически примыкает к ним.

Спустя месяц после инцидента, 8 ноября 2019 года, раскольническую ПЦУ признала Александрийская православная церковь (с центром в египетской Александрии — она в православном мире исторически окормляет Африканский континент, а ее иерархия формируется преимущественно из греков). СМИ тогда писали, что решение было принято под давлением греческих дипломатов.

И вот сейчас "стамбульский патриархат" готовится провернуть тот же номер. На этот раз, по данным украинских СМИ, целью номер один он выбрал Иерусалимскую православную церковь. Она, как и Кипрская, год назад не пошла на поводу у греческих собратьев.

Более того, патриарх Феофил инициировал всеправославное обсуждение украинского раскола. Первую попытку предприняли 26 февраля в Аммане. Во встрече участвовали главы и представители шести поместных церквей, хотя позвали всех — в том числе и Варфоломея.

А теперь Иерусалимского патриарха Феофила пригласили в Стамбул на службу по случаю церковного новолетия 1 сентября. На торжество приедут главы и представители всех "греческих" церквей. Очевидно, будут присутствовать и члены ПЦУ.

"Подобный способ для фанариотов — самый дешевый: они ведь тоже финансово пострадали от пандемии. А так они заманят Феофила — и потом раструбят, что он служил вместе с раскольниками. Ему придется объяснять свой поступок. Как мы видим на примере Элладской церкви, попытки оправдаться превратились потом в признание ПЦУ владыкой Иеронимом", — говорит осведомленный источник в украинских церковных кругах.

В свою очередь, человек, близкий к руководству Иерусалимской церкви, в разговоре с РИА Новости подчеркивает: патриарх Феофил сейчас "как никогда в трудном положении". На него давят не только представители Фанара, но и влиятельные члены греческой диаспоры. Некоторые — крупные жертвователи.

"Несмотря на это, вряд ли Феофил поедет в Стамбул. Сейчас в греческом мире именно он набирает силу, а не Варфоломей. Не думаю, что он сыграет на руку сопернику", — отмечает источник.

Способов много

Положение Иерусалимского патриархата незавидное. Ведь признание украинских раскольников неминуемо приведет к разрыву, прежде всего с Русской православной церковью — самой крупной по числу храмов, духовенства и верующих. Это чревато не только формальными, на первый взгляд, "санкциями", такими как непоминовение предстоятеля на службе, — но и последствиями, ощутимыми для имиджа и экономики.

Так, после признания раскольников Элладской церковью РПЦ "не благословила" (объявила нежелательными, а для духовенства, по сути, и запретила) паломнические поездки по святыням Греции и причащение в ее храмах. Это коснулось и монастырей Афона.

В юрисдикции Иерусалимского патриархата — главные древнейшие святыни христианства, в том числе и храм Гроба Господня. Ежегодно поклониться им едут десятки тысяч верующих Русской церкви — лишь пандемия коронавируса и закрытие границ приостановили нескончаемый поток паломников.

"Думаю, патриарх Варфоломей будет всегда идти на хитрости, такие как совместная служба с Феофилом. Но можно надеяться, что люди из окружения предстоятеля Иерусалимской церкви обратят внимание на этот момент. Ведь протокол встреч тщательно прорабатывается — все, по идее, знают, кто будет служить", — обращает внимание политолог и византинист Аркадий Малер.

При этом он отмечает, что у Константинополя много способов вынудить Иерусалим "неофициально признать" украинских раскольников.

"Прежде всего это постоянное вовлечение в совместные конференции, круглые столы, а вместе с этим — и в различные закулисные коалиции. Более серьезный уровень — участие в литургиях. А также постоянное напоминание "о единой Церкви": мол, если вы не разрываете отношения с Фанаром, значит, поддерживаете все его решения", — подчеркивает Малер.

Однако куда сильнее, по его словам, будет ощущаться давление извне: со стороны греческой диаспоры и США. Американцы в последнее время больше прежнего общаются с Иерусалимской церковью, стараются воздействовать. Но пока ее духовенство держится достойно — не дает втянуть себя в затеянную два года назад масштабную церковно-политическую авантюру.