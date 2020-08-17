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Белоруссия в огне. Главное

В Минске снова перебои с интернетом

ТАССиещё 6
1 час назад
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Интернет в Минске в понедельник работает с перебоями. Люди из разных частей города жалуются на отсутствие мобильного интернета, передает корреспондент ТАСС.
В Минске снова перебои с интернетом
Фото: ТАССТАСС
Также есть проблемы с голосовой связью, невозможно установить соединение через VPN.
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В мире,Белоруссия в огне,ИТАР-ТАСС,Минск,
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