Оппозиция готова к диалогу с Лукашенко

"Конечно. Естественно, что надо вести диалог", — заявил Цепкало, отвечая на вопрос, готова ли оппозиция к мирному диалогу с Лукашенко.

По словам Цепкало, если Лукашенко сейчас "уйдет, если добровольно будет передавать власть, то думаю, преследования у него не будет … это же вопрос переговоров".

Однако по оценке Цепкало, Лукашенко сейчас дает понять, что не готов говорить с оппозицией.

Ранее МВД Белоруссии сообщило о доследственной проверке на предмет совершения противоправной деятельности со стороны Цепкало по заявлению белорусского гражданина турецкого происхождения.

Сам Цепкало заявлял, что намерен с семьей переехать из Украины в Польшу, и не исключил, что потом они направятся в Вильнюс.