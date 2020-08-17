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Белоруссия в огне. Главное

Цепкало заявил о готовности оппозиции к диалогу с Лукашенко 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Оппозиция готова к диалогу с Лукашенко
Фото: Reuters
Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил РИА Новости, что оппозиция готова к диалогу с президентом Александром Лукашенко, в том числе о гарантиях неприкосновенности, но только, если он захочет передать власть.

"Конечно. Естественно, что надо вести диалог", — заявил Цепкало, отвечая на вопрос, готова ли оппозиция к мирному диалогу с Лукашенко.

По словам Цепкало, если Лукашенко сейчас "уйдет, если добровольно будет передавать власть, то думаю, преследования у него не будет … это же вопрос переговоров".
Однако по оценке Цепкало, Лукашенко сейчас дает понять, что не готов говорить с оппозицией.
Ранее МВД Белоруссии сообщило о доследственной проверке на предмет совершения противоправной деятельности со стороны Цепкало по заявлению белорусского гражданина турецкого происхождения.
Сам Цепкало заявлял, что намерен с семьей переехать из Украины в Польшу, и не исключил, что потом они направятся в Вильнюс.
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Комментарии 1
В мире , Белоруссия в огне , Валерий Цепкало , Александр Лукашенко , МВД , РИА Новости
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