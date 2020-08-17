Штаб Тихановской призвал к забастовке

Штаб Светланы Тихановской обнародовал очередное видеообращение с призывом оппозиции к следующему шагу. Руководитель штаба Мария Мороз заявляет, что он состоит в том, чтобы помочь уходящей власти осознать — назад возврата не будет.

Доверенное лицо Тихановской отметила, что для действующей власти понятен язык силы и конкретного экономического ущерба. По словам Мороз, политикам, которые сейчас управляют страной, для жизни во дворцах и миллионных коттеджах нужны деньги. Средства им необходимы и для того, чтобы свозить автобусами на провластные митинги людей из райцентров, а также оплачивать ОМОН.

В связи с этим штаб Тихановской призвал предприятия страны начать забастовку. Мороз подчеркнула, что граждане не останутся без денег из-за этого — ведь в стране уже созданы фонды помощи.