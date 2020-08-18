Кличко поддержал протесты в Белоруссии

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Кличко выложил в Instagram фотографию Киевской городской администрации, над входом в которую повесили бело-красно-белый флаг, ставший символом протестов против действующей власти. Помимо этого, мэр украинской столицы добавил к публикации хэштег #жывебеларусь.

Напомним, что после президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста из-за несогласия с их результатами.

Согласно официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко