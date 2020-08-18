Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Виталий Кличко поддержал протесты в Белоруссии 

Газета.Ru и ещё 6 26 минут назад
Кличко поддержал протесты в Белоруссии
Фото: РИА Новости
Экс-чемпион мира по боксу, ныне занимающий пост мэра Киева Виталий Кличко поддержал акции протеста, проходящие в Белоруссии.
Кличко выложил в Instagram фотографию Киевской городской администрации, над входом в которую повесили бело-красно-белый флаг, ставший символом протестов против действующей власти. Помимо этого, мэр украинской столицы добавил к публикации хэштег #жывебеларусь.
Напомним, что после президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста из-за несогласия с их результатами.
Согласно официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.
Ранее форвард ЦСКА отказал сборной Белоруссии из-за Лукашенко.
Видео дня. Светлана Бондарчук устроила девичник перед свадьбой
Газета.Ru: последние новости
Канада не признала результаты президентских выборов в Белоруссии Канада не признала результаты президентских выборов в Белоруссии Лукашенко считает выборы в Белоруссии состоявшимися Лукашенко считает выборы в Белоруссии состоявшимися Лукашенко предупредил о "санитарном кордоне" против России Лукашенко предупредил о "санитарном кордоне" против России
В мире , СНГ , Украина , Белоруссия в огне , Виталий Кличко , Александр Лукашенко , ЦСКА , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
Видео
«Медузный остров» в Азовском море сняли на видео
00:39
«Медузный остров» в Азовском море сняли на видео
Дельфины у берегов Анапы вплотную подплыли к людям и попали на видео
00:21
Дельфины у берегов Анапы вплотную подплыли к людям и попали на видео
Морской лев решил «отдохнуть» на катере и попал на видео
00:40
Морской лев решил «отдохнуть» на катере и попал на видео
Опубликовано видео с места аварии в Орловской области
00:19
Опубликовано видео с места аварии в Орловской области
Разговор Лукашенко с бастующими рабочими попал на видео
00:31
Разговор Лукашенко с бастующими рабочими попал на видео
Полицейский спас упавшего на рельсы мужчину в метро
04:21
Полицейский спас упавшего на рельсы мужчину в метро
Происшествия Новости Москвы
Ответивший на призывы «Уходи!» Лукашенко попал на видео
00:11
Ответивший на призывы «Уходи!» Лукашенко попал на видео
В мире Политика
Астрологи предсказали судьбу Лукашенко
01:15
Астрологи предсказали судьбу Лукашенко
В мире СНГ
Первый президент захотел испытать вакцину РФ
00:46
Первый президент захотел испытать вакцину РФ
В мире Другое
Ефремову нечем дышать
00:26
Ефремову нечем дышать
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение