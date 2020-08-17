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Белоруссия в огне. Главное

Макрон поддержал протесты в Белоруссии 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Макрон поддержал протесты в Белоруссии
Фото: EPA
Евросоюз должен продолжать поддерживать мирные протесты в Белоруссии, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
В Минске в воскресенье прошел многотысячный митинг противников действующей белорусской власти, мероприятие не было согласовано с городскими властями. Участники митинга прошли от стелы "Минск — город-герой" до Дома правительства, они провели акции протеста возле СИЗО, где содержатся некоторые лидеры белорусской оппозиции. По оценкам СМИ, число участников мероприятия могло превышать 100 тысяч человек.

"Европейский союз должен продолжать мобилизацию в поддержку сотен тысяч белорусов, которые мирно выступают за соблюдение своих прав, свободы и суверенитета", — написал французский лидер в Twitter.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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Комментарии 13
В мире , Эммануэль Макрон , ЕС , МВД , Центризбирком России , ФСИН , Минск , Франция
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