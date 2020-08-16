Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

«Лукашенко в автозак!» Что происходит в Минске 

Майк Габриелян 25 минут назад
В центре Минска оппозиционеры устроили масштабное шествие и скандируют «Лукашенко — в автозак». Видео появилось в telegram-канале NEXTA.
В Минске сегодня проходит акция протеста против избранного президента Белоруссии. Ранее оппозиционеры заявляли, что марш должен стать «грандиознейшим», однако, судя по фото с места событий, собрать «весь Минск» им не удалось.
Сам Лукашенко также выступил сегодня на площади, когда пришел на митинг своих сторонников.

«Президенты приходят и уходят. ОМОН уйдет, армию распустим и сядем опять на площади. Чего и кого здесь будем ждать? Кого завтра кормить будем? Уголовников и бандитов выпустить… Не вопрос! Но убивать и обдирать они будут нас и наших детей. Помните это! Они рвутся к власти», — сказал президент.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Лукашенко заявил: Россия при первом же запросе окажет Белоруссии «всестороннюю помощь по обеспечению безопасности».
В мире , Видео , Белоруссия в огне , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
Москву охватила пневмония
Москву охватила пневмония
Видео
Памятник к годовщине смерти Цоя попал на видео
02:21
Памятник к годовщине смерти Цоя попал на видео
Два белых медведя поссорились из-за еды и попали на видео
00:40
Два белых медведя поссорились из-за еды и попали на видео
Автобусная колонна со сторонниками Лукашенко попала на видео
00:29
Автобусная колонна со сторонниками Лукашенко попала на видео
Тренировка собак-водолазов в акватории попала на видео
00:48
Тренировка собак-водолазов в акватории попала на видео
Россиянин протащил инспектора ГИБДД по дороге и попал на видео
01:32
Россиянин протащил инспектора ГИБДД по дороге и попал на видео
Размахивающий младенцем россиянин попал на видео
00:29
Размахивающий младенцем россиянин попал на видео
Опубликовано видео развода моста под музыку Цоя
00:52
Опубликовано видео развода моста под музыку Цоя
Сторонники оппозиции направились в центр Минска
00:45
Сторонники оппозиции направились в центр Минска
В мире
Погубили интриги Пугачевой: тайна ухода Легкоступовой
02:36
Погубили интриги Пугачевой: тайна ухода Легкоступовой
Шоу-бизнес
«Лукашенко в автозак!» Что происходит в Минске
00:22
«Лукашенко в автозак!» Что происходит в Минске
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение