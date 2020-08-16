«Лукашенко в автозак!» Что происходит в Минске 

В центре Минска оппозиционеры устроили масштабное шествие и скандируют «Лукашенко — в автозак». Видео появилось в telegram-канале NEXTA

В Минске сегодня проходит акция протеста против избранного президента Белоруссии. Ранее оппозиционеры заявляли, что марш должен стать «грандиознейшим», однако, судя по фото с места событий, собрать «весь Минск» им не удалось.

Сам Лукашенко также выступил сегодня на площади, когда пришел на митинг своих сторонников.

«Президенты приходят и уходят. ОМОН уйдет, армию распустим и сядем опять на площади. Чего и кого здесь будем ждать? Кого завтра кормить будем? Уголовников и бандитов выпустить… Не вопрос! Но убивать и обдирать они будут нас и наших детей. Помните это! Они рвутся к власти», — сказал президент.