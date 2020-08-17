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Белоруссия в огне. Главное

Лукашенко объяснил избиения протестующих 

Lenta.ru и ещё 20 1 час назад
Лукашенко объяснил избиения протестующих
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил избиения задержанных протестующих их агрессией в сторону правоохранителей. Аудиозапись его выступления перед бастующими рабочими опубликовало в своем Telegram-канале «Радио Свобода».
По словам Лукашенко, протестующих били, так как они «сами бросались на ментов». В ответ толпа начала скандировать президенту «Уходи!».
Он сказал рабочим, что услышал их, и выразил надежду, что те «не запятнают честь рабочего человека».
Лукашенко прибыл на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) в сопровождении сына Николая. Территория завода охраняется службой безопасности, журналистов без аккредитации попросили ее покинуть. На МЗКТ приехала и один из лидеров объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова.
В Белоруссии восьмой день проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. В стране объявили забастовку тысячи работников главных промышленных предприятий страны и поддержали митингующих. В знак протеста против действий властей с государственных телеканалов увольняются сотрудники. Лукашенко назвал забастовки белорусских заводов в республике «ножом в спину» власти.
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Комментарии 1
В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , Мария Колесникова , Минский завод колесных тягачей , радио "Свобода"
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