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Белоруссия в огне. Главное

«Убийство»: Лукашенко шокировал белорусов условием перевыборов 

Алиса Селезнёва и ещё 30 33 минуты назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался сегодня в ходе визита на Минский завод колесных тягачей о проведении в стране новых выборов. Об этом пишет Tut.by.
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Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, а также забастовки на предприятиях.
Сегодня Александр Лукашенко на фоне акций протеста прилетел на вертолете на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), где высказался по поводу проведения новых выборов.

«Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет», — заявил он.

При этом, по данным БЕЛТА, глава государства подчеркнул, что не намерен что-то делать под давлением.

«Их [выборов] не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все», — отметил Лукашенко.

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В мире , Видео , Кавказ , Политика , СНГ , Александр Лукашенко , Минский завод колесных тягачей
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