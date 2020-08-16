Названо условие спасения Россией Лукашенко 

Эксперты рассказали об условиях, при которых Россия могла бы помочь Белоруссии

Так, по мнению шеф-редактора российско-белорусского проекта «Сонар-2050» Семена Уралова, Россия должна помогать не Лукашенко, а белорусскому государству.

«Если ситуация зайдет в тупик, именно РФ должна выступить с мирными инициативами и посадить за стол переговоров стороны. Искать компромисс придется публично и открыто. Условия — гарантии выполнения союзных обязательств государством, безотносительно ФИО президента. Если же дойдет до гражданской войны, то придется выполнять военные обязательства», — считает Уралов.

По его мнению, сохранение у власти Лукашенко может рассматриваться Москвой как элемент помощи белорусскому народу — это сохранит стабильность в стране и обеспечит постепенные, а не радикальные перемены. Но Лукашенко должен понять, что за российскую поддержку придется заплатить.

Эксперты ставят в упрек Лукашенко то, что он имитировал дружбу с Россией, и при этом покупал нефть у американцев в разгар российско-американского углеводородного конфликта, зачищал политическое пространство страны от пророссийских сил, поддерживал контрабанду запрещенных в РФ европейских товаров через Белоруссию, заигрывал с антироссийскими националистами и т. п.

«У белорусского руководства двадцатилетний опыт имитации шагов навстречу, поэтому помогать нужно только на основе принципа взаимности. Причем к каждому этапу и виду помощи относиться по принципу «ты — мне, я — тебе», — заявил старший научный сотрудник Высшей школы экономики Андрей Скриба.

По его словам, в Белоруссии должны быть нормальные условия для бизнеса российских компаний. Вместо этого их регулярно обыскивают в последние месяцы. Кроме того, Минск должен прекратить вытеснять российские СМИ и фонды, пророссийские силы.