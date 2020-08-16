Зеленский обиделся на Лукашенко

Передачей Москве 32 россиян Минск показал свое пренебрежение исторической близостью народов Украины Белоруссии , передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление офиса Зеленского.

«Официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив «вагнеровцев», что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит», — указывается в сообщении.

В офисе украинского лидера также отметили, что Белоруссия сделала тот самый выбор государства, который свидетельствует «о его внутренних ценностях».

«Оставим этот вопрос риторическим», — добавили в офисе.

14 августа Белоруссия передала РФ 32 задержанных и объявленных бойцами ЧВК «Вагнер» российских граждан. Еще один россиянин пожелал остаться в Белоруссии, поскольку имеет гражданство в республике.

29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь, в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

Позже Киев заподозрил задержанных россиян в причастности к террористической деятельности на территории Украины и запросил экстрадицию данных граждан.