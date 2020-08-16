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Белоруссия в огне. Главное

На площади Независимости в Минске находятся около 400 человек 

ТАСС 37 минут назад
Начало митинга в поддержку Лукашенко задерживается
Фото: РИА Новости
Площадь Независимости перед Домом правительства в Минске, где на 12:00 назначен митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, пока практически пуста.
По наблюдению корреспондента ТАСС, сейчас на ней находятся порядка 400 человек, некоторые держат в руках красно-зеленые государственные флаги Белоруссии. Остальные участники митинга находятся пока в автобусах, которые стоят на прилегающих к площади улицах. Прибывшие на автобусах отказываются общаться с прессой и не отвечают на вопросы, откуда их привезли.
Колонну автобусов заметили на пути к Минску
Обстановка спокойная, иногда по улицам, прилегающим к площади, проходят отряды ОМОН. Начало митинга задерживается.
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В мире , Александр Лукашенко , ИТАР-ТАСС , Минск
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