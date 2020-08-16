Начало митинга в поддержку Лукашенко задерживается

Площадь Независимости перед Домом правительства в Минске , где на 12:00 назначен митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко , пока практически пуста.

По наблюдению корреспондента ТАСС, сейчас на ней находятся порядка 400 человек, некоторые держат в руках красно-зеленые государственные флаги Белоруссии. Остальные участники митинга находятся пока в автобусах, которые стоят на прилегающих к площади улицах. Прибывшие на автобусах отказываются общаться с прессой и не отвечают на вопросы, откуда их привезли.

Обстановка спокойная, иногда по улицам, прилегающим к площади, проходят отряды ОМОН. Начало митинга задерживается.