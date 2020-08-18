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Белоруссия в огне. Главное

Лукашенко предупредил о «санитарном кордоне» против России 

Газета.Ru и ещё 7 8 минут назад
Лукашенко предупредил о «санитарном кордоне» против РФ
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протесты, начавшиеся после президентских выборов, могут превратить республику в "санитарный кордон" против России, пишет РИА "Новости".

"Поставят еще (белорусов) в ланцуг (цепь) от Вильнюса до Киева, чтобы продемонстрировать, что надо создать санитарный кордон между Россией и Западом. Считай — против России", — сказал Лукашенко.

Президент также добавил, что Россия может на это отреагировать, что было бы нежелательным.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях.
17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внеочередные выборы главы Белоруссии состоятся после принятия новой конституции страны.
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Комментарии
В мире , СНГ , Александр Лукашенко , РИА Новости , Вильнюс , Киев
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