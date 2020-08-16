Экс-замглавы КГБ высказался о насилии в Белоруссии

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Бывший заместитель председателя Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии , генерал-майор в отставке Иван Юркин осудил насилие в отношении протестующих. Об этом он заявил «Интерфакс».

По его словам, насилие в отношении протестующих является неприемлемой формой прекращения протеста.

Юркин призвал экстренно провести открытые парламентские слушания для урегулирования ситуации в стране.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.