Экс-замглавы КГБ высказался о насилии в Белоруссии

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Экс-замглавы КГБ осудил насилие в Белоруссии 

Газета.Ru 51 минуту назад
Бывший заместитель председателя Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии, генерал-майор в отставке Иван Юркин осудил насилие в отношении протестующих. Об этом он заявил «Интерфакс».
По его словам, насилие в отношении протестующих является неприемлемой формой прекращения протеста.
Юркин призвал экстренно провести открытые парламентские слушания для урегулирования ситуации в стране.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
Видео дня. Обращение Чака Норриса к Лукашенко появилось в Сети
Газета.Ru: последние новости
Трамп прокомментировал госпитализацию младшего брата Трамп прокомментировал госпитализацию младшего брата Тимошенко рассказала о "единственно верном решении" для Белоруссии Тимошенко рассказала о "единственно верном решении" для Белоруссии Лукашенко приказал перебросить десантников на запад Белоруссии Лукашенко приказал перебросить десантников на запад Белоруссии
Комментарии 9
В мире , Видео , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Муж тайно подглядывал за голой подругой жены в душе
Муж тайно подглядывал за голой подругой жены в душе
Массовая драка в Евпатории: шокирующие подробности
Массовая драка в Евпатории: шокирующие подробности
Зубы за 5 млн: что с собой сделал Киркоров
Зубы за 5 млн: что с собой сделал Киркоров
Видео
Памятник к годовщине смерти Цоя попал на видео
02:21
Памятник к годовщине смерти Цоя попал на видео
Автобусная колонна со сторонниками Лукашенко попала на видео
00:29
Автобусная колонна со сторонниками Лукашенко попала на видео
Тренировка собак-водолазов в акватории попала на видео
00:48
Тренировка собак-водолазов в акватории попала на видео
Россиянин протащил инспектора ГИБДД по дороге и попал на видео
01:32
Россиянин протащил инспектора ГИБДД по дороге и попал на видео
Размахивающий младенцем россиянин попал на видео
00:29
Размахивающий младенцем россиянин попал на видео
Опубликовано видео развода моста под музыку Цоя
00:52
Опубликовано видео развода моста под музыку Цоя
Забастовка работников завода БелАЗ попала на видео
00:30
Забастовка работников завода БелАЗ попала на видео
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы и попал на видео
00:18
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы и попал на видео
Экс-замглавы КГБ высказался о насилии в Белоруссии
00:40
Экс-замглавы КГБ высказался о насилии в Белоруссии
В мире
Дикий кабан выплыл из моря и попал на видео
00:41
Дикий кабан выплыл из моря и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение