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Белоруссия в огне. Главное

Колонну автобусов заметили на пути к Минску 

Майк Габриелян 25 минут назад
Фото и видео с колоннами автобусов, едущих по трассам Белоруссии, появились в Сети. Оппозиционеры утверждают, что в Минск в принудительном порядке свозят работников бюджетных отраслей — поддержать Лукашенко. По данным оппозиции, автобусы заметили на дорогах, ведущих в столицу.
В соцсетях некоторые жители страны пишут, что якобы являются бюджетниками, и накануне им звонило начальство, заставляя участвовать в митинге в поддержку Лукашенко, некоторым угрожали увольнением. Об этом сообщает телеграм-канал «Подъем».
Акция в поддержку официально победившего на выборах Александра Лукашенко начнётся в полдень на проспекте Независимости. Митинг пройдет под лозунгом «Не дадим развалить страну!»
Спустя два часа, в 14.00 там же должен состояться марш оппозиции «За свободу». Оппозиционеры говорят, что этот митинг может стать самым массовым за всю историю Белоруссии. На акции они потребуют ухода Лукашенко, освобождения «политзаключенных» и суда над виновными в полицейском насилии.
Ранее «Рамблер» сообщал, что многочисленные митинги сторонников и противников Лукашенко намечены на сегодня в Минске.
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В мире , Видео , Александр Лукашенко , Минск
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