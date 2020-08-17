Есть ли раскол в белорусской элите? 

Какое значение имеет поддержка протестующих в Белоруссии со стороны некоторых чиновников и руководителей промпредприятий?

Двое белорусских дипломатов поддержали протестующих. Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня заявил, что в шоке от историй о пытках и избиениях граждан. С критикой в адрес президента открыто выступил и временно поверенный в делах Белоруссии в Швейцарии Павел Мацукевич. Директор Минского завода колесных тягачей признал поражение Лукашенко на выборах. А белорусское государственное телевидение заговорило об акциях протеста. Одни наблюдатели начали заявлять о расколе в белорусской элите, другие призывают не переоценивать ситуацию.

Видеообращение посла Белоруссии в Словакии Игоря Лещени было опубликовано в телеграм-канале белорусской газеты «Наша Нива». К словам о том, что он в шоке от избиений протестующих сограждан, дипломат добавил:

«Я солидарен с теми, кто выходил на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан. Как уроженец города Жодино я с вами, рабочие БелАЗа и Кузнечного завода тяжелых штамповок».

«Поддерживать руководителя государства, который из гаранта безопасности и суверенитета превращается в главную угрозу, считаю для себя как гражданина и дипломата изменой Родине и национальным интересам. Лукашенко должен уйти», — это уже слова другого дипломата — временно поверенного в делах Белоруссии в Швейцарии Павла Мацукевича.

Директор Минского завода колесных тягачей Алексей Римашевский на митинге на территории МЗКТ открыто признал поражение Лукашенко на выборах.

В Белтелерадиокомпании прошла встреча коллектива с пресс-секретарем президента Натальей Эйсмонт и спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой . Сотрудники рассказали, что обсуждался вопрос освещения протестов. После встречи несколько человек сообщили журналистам, что приняли решение об увольнении из Белтелерадиокомпании. А техперсонал ТРК заявил о намерении бастовать, но пообещал, что перебоев в вещании не будет.

Интерес некоторых наблюдателей вызвала сетка вещания ряда белорусских госканалов. Попадание в телеэфир каналов «Беларусь-1», «Беларусь-2» и «Беларусь-3» таких фильмов, программ и реалити-шоу, как «Саша-Сашечка», «Судьба гигантов», «Папа попал», «Маршрут построен» и «Третий должен уйти», некоторые сочли тонким троллингом (в бюллетене Лукашенко шел под номером три). Впрочем, возможно, это совпадение и сетка была сверстана давно, а кто-то просто выдает желаемое за действительное. Гостелевидение Белоруссии работает, несмотря на увольнения некоторых ведущих и угрозы забастовок. Не стоит переоценивать разговоры о расколе в элитах, считает директор Центра изучения внешней политики и безопасности Денис Буконкин:

«Я бы не говорил о том, что чиновники и представители различных заводов сейчас массово переходят на сторону протестующих. Да, есть определенные случаи, которые сейчас достаточно мощно тиражируются в различных масс-медиа и социальных сетях. Властям так или иначе придется пойти на диалог. При этом то, что трудовые коллективы и часть чиновников переходят на сторону протестующих, просто усиливает их переговорные позиции».

Телегам-каналы, через которые курируются протестные акции в Белоруссии, призвали крупные предприятия с 17 августа начать забастовки. Пока до реальных стачек почти нигде не доходило. Протестующие работники заводов и фабрик встречались с руководством, озвучивали свои в том числе политические требования, но производство пока не останавливалось.