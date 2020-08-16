Цепкало встретится с политиками из США

Об этом рассказали РИА Новости в штаб белорусского политика. Встреча пройдёт в Варшаве , куда Цепкало планирует временно перебраться жить.

По словам представителя штаба, переезд в Польшу произойдёт в течение нескольких ближайших дней. Если будут готовы документы, то это случится во вторник, 18 августа.

В отношении Цепкало в Белоруссии было возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в получении взятки. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. По данным СМИ, в России его объявили в международный розыск.

Цепкало покинул Белоруссию после отказа в регистрации в качестве кандидата на выборах (по версии Центризбиркома , многие подписи его сторонников были бракованными) и ареста двух других оппозиционных политиков Сергея Тихановского (обвинили в организации беспорядков) и Виктора Бабарико (обвинили в даче взятки, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег).

Ранее стало известно, что семья несостоявшегося претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало уже находится на территории Украины.