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Белоруссия в огне. Главное

В штабе Цепкало рассказали о предстоящей встрече с политиками из США 

News.ru 1 час назад
Цепкало встретится с политиками из США
Фото: Валерий Цепкало/vk.com
Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало планирует встретиться с «очень влиятельными» политиками из Вашингтона.
Об этом рассказали РИА Новости в штаб белорусского политика. Встреча пройдёт в Варшаве, куда Цепкало планирует временно перебраться жить.
По словам представителя штаба, переезд в Польшу произойдёт в течение нескольких ближайших дней. Если будут готовы документы, то это случится во вторник, 18 августа.
В отношении Цепкало в Белоруссии было возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в получении взятки. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. По данным СМИ, в России его объявили в международный розыск.
Цепкало покинул Белоруссию после отказа в регистрации в качестве кандидата на выборах (по версии Центризбиркома, многие подписи его сторонников были бракованными) и ареста двух других оппозиционных политиков Сергея Тихановского (обвинили в организации беспорядков) и Виктора Бабарико (обвинили в даче взятки, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег).
Ранее стало известно, что семья несостоявшегося претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало уже находится на территории Украины.
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Комментарии 2
В мире , Сергей Тихановский , Валерий Цепкало , Виктор Бабарико , Центризбирком России , РИА Новости , Варшава , Польша , США
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