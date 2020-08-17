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Китай выступил за инициативу Путина по саммиту СБ ООН 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Китай поддержал предложение Путина по саммиту СБ ООН
Фото: РИА Новости
Китайские власти поддерживают инициативу президента РФ Владимира Путина о проведении онлайн-саммита "пятерки" стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН, Германии и Ирана, посвященного проблемам реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Как заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, Китай будет вместе с другими странами отстаивать договоренности, которые были достигнуты по иранской ядерной сделке.

"Мы приветствуем инициативу Путина, касающуюся проведения онлайн-саммита по иранской проблеме, — рассказал он на регулярном брифинге. — Китай неизменно выступает за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и готов усилить сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами ради политического урегулирования иранского вопроса".

По словам дипломата, Пекин поддерживает позицию Москвы, которая на международной арене способствует снижению напряженности, связанной с Ираном. "Китай предпримет все возможные усилия, чтобы обеспечить стабильность на Ближнем Востоке", — подытожил Чжао Лицзянь.
14 августа Путин предложил провести в ближайшее время в режиме онлайн саммит "пятерки", Германии и Ирана, посвященный проблемам реализации СВПД. Как говорится в заявлении российского лидера, опубликованном на сайте Кремля, цель данного мероприятия — "наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации, обострения ситуации в Совете Безопасности ООН".
Резолюция США по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана в пятницу не набрала нужного числа голосов в СБ ООН. Вашингтон предлагал продлить его действие до тех пор, "пока Совет Безопасности не примет обратное решение". Против выступили Россия и Китай, за — Соединенные Штаты и Доминиканская Республика, воздержались Бельгия, Великобритания, Вьетнам, Германия, Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис, Франция, Эстония и Южная Африка.
Срок действия ограничений на ввоз оружия в Иран согласно условиям ядерной сделки истекает 18 октября 2020 года.
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В мире , Политика , Владимир Путин , МИД , Совбез ООН , Германия , Иран , Китай
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