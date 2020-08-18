Названо число пропавших белорусов

Белорусский портал TUT.BY установил, что за время протестов в стране пропали 76 человек. Большинство из них — мужчины.
Некоторые пропавшие арестованы, известно сколько суток им дали, но неизвестно, где они отбывают наказание. Относительно других — нет никаких сведений: их фамилии не значатся в списках находящихся в изоляторах временного содержания. Один из таких пропавших без вести — директор музея из Гродненской области. Мужчина исчез после работы.
Представители незарегистрированного правозащитного центра «Весна» рассказали журналистам, что точное число пропавших неизвестно. Существует список граждан, которые отбывают административный арест. В нём находятся 122 человека, сообщала Генпрокуратура страны.
Наверняка некоторые из этих людей также до этого момента считались пропавшими, а сейчас уже — нет. Например, те, кого сегодня выпустили из Жодино (СИЗО в городе Жодино. —NEWS.ru), тоже не фигурировали до этого ни в одном списке и об их местонахождении стало известно лишь утром, — заявил правозащитник Валентин Стефанович.
Ранее Следственный комитет страны заявлял о 80 уголовных делах по статьям «Массовые беспорядки», «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок» и другим.
В МВД Белоруссии рассказали журналистам, что законодательно в стране не установлены временные рамки, по истечении которых человек считается пропавшим без вести. Всего в Белоруссии с начала 1990-х годов и по 31 июля 2020 года пропали без вести 2682 человека. Информации за август 2020 года ещё нет, она появится только 1 сентября.
Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, на следующий день после проведения выборов президента страны. На них победил действующий президент Александр Лукашенко, который набрал более 80% голосов, у его основной соперницы, домохозяйки Светланы Тихановской — 10,1% голосов.
NEWS.ru писал, что ЦИК Белоруссии не видит оснований признавать выборы недействительными. В ведомстве подчеркнули, что голосование по участку может быть признано недействительным, если нарушения повлияли на итоги выборов в целом по республике.