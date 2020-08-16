Telegram устроил «выборы» для белорусов 

«Белорусский язык стал доступен для всех пользователей. Он будет предлагаться при регистрации всем пользователям, у которых язык системы — белорусский. Кроме того, любой желающий может переключиться на белорусский язык в настройках приложений Telegram», — уточняется в аккаунте.