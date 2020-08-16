Серфингист спас подругу от напавшей на нее акулы 

Женщина пережила нападение большой белой акулы во время занятия серфингом на восточном побережье Австралии . От морской хищницы ее спас друг. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, нападение акулы на серфингистку произошло утром 15 августа. Хищница укусила женщину за правую икру и заднюю часть бедра. Чтобы спасти подругу, мужчина начал наносить акуле удары кулаком до тех пор, пока она не отпустила свою жертву.

Пострадавшую доставили в больницу с серьезными травмами ноги, ей предстоит операция. После инцидента местные власти на сутки закрыли городские пляжи, чтобы выследить акулу.

Издание отмечает, что в 2020 году в водах Австралии произошло пять смертельных нападений акул, что превышает среднегодовой показатель количества таких нападений.

Ранее сообщалось о серфингисте в австралийском штате Западная Австралия, который отбился от пятиметровой акулы-людоеда, ударив ее по рылу и затолкав ей в пасть обломок доски.