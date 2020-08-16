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Серфингист спас подругу от напавшей на нее акулы 

Lenta.ru 1 час назад
Серфингист спас подругу от напавшей на нее акулы
Фото: pixabay.com
Женщина пережила нападение большой белой акулы во время занятия серфингом на восточном побережье Австралии. От морской хищницы ее спас друг. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, нападение акулы на серфингистку произошло утром 15 августа. Хищница укусила женщину за правую икру и заднюю часть бедра. Чтобы спасти подругу, мужчина начал наносить акуле удары кулаком до тех пор, пока она не отпустила свою жертву.
Пострадавшую доставили в больницу с серьезными травмами ноги, ей предстоит операция. После инцидента местные власти на сутки закрыли городские пляжи, чтобы выследить акулу.
Издание отмечает, что в 2020 году в водах Австралии произошло пять смертельных нападений акул, что превышает среднегодовой показатель количества таких нападений.
Ранее сообщалось о серфингисте в австралийском штате Западная Австралия, который отбился от пятиметровой акулы-людоеда, ударив ее по рылу и затолкав ей в пасть обломок доски.
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В мире , Происшествия , Австралия
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