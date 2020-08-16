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Умерла вдова Габриэля Гарсии Маркеса 

Вечерняя Москва и ещё 3 1 час назад
Умерла вдова Габриэля Гарсии Маркеса
Фото: youtube.com
Мерседес Барче было 87 лет. Об этом сообщило издание El Tiempo.
Женщина скончалась в Мехико, где жила последние несколько лет вместе родными.
Отмечается, что причиной смерти вдовы писателя могли стать проблемы с дыхательной системой.
СПРАВКА «ВМ»
Габриэль Гарсиа Маркес — колумбийский писатель, автор знаменитых романов «Сто лет одиночества», «Генерал в своем лабиринте», «Осень патриарха» и других. В 1982 году он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. В 2014-м писатель умер.
Габриэль Гарсия Маркес влюбился в свою будущую жену, когда та была еще ребенком и училась в школе. Пара обвенчалась в марте 1958 года и прожила вместе более 55 лет.
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