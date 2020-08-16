Умерла вдова Габриэля Гарсии Маркеса 

Мерседес Барче было 87 лет. Об этом сообщило издание El Tiempo.

Женщина скончалась в Мехико , где жила последние несколько лет вместе родными.

Отмечается, что причиной смерти вдовы писателя могли стать проблемы с дыхательной системой.

СПРАВКА «ВМ»

Габриэль Гарсиа Маркес — колумбийский писатель, автор знаменитых романов «Сто лет одиночества», «Генерал в своем лабиринте», «Осень патриарха» и других. В 1982 году он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. В 2014-м писатель умер.