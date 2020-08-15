«Каждый день»: протестующие в Белоруссии дали обещание

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Видеозапись опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

«У белорусского телецентра темнеет, митингующие зажигают фонарики и скандируют "Каждый день", обещая возвращаться», — отмечается в подписи к видео.

Ранее сообщалось, что в редакцию государственных белорусских телеканалов, возле здания которой проходит митинг, пришел ОМОН.

Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста из-за недовольства жителей итогами выборов президента. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.