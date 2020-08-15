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Белоруссия в огне. Главное

Протестующие в Белоруссии проскандировали о возвращении каждый день 

Lenta.ru 1 час назад
«Каждый день»: протестующие в Белоруссии дали обещание
Фото: Reuters
Видеозапись опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

«У белорусского телецентра темнеет, митингующие зажигают фонарики и скандируют "Каждый день", обещая возвращаться», — отмечается в подписи к видео.

Ранее сообщалось, что в редакцию государственных белорусских телеканалов, возле здания которой проходит митинг, пришел ОМОН.
Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста из-за недовольства жителей итогами выборов президента. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.
По данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.
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В мире , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , РИА Новости
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