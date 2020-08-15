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Белоруссия в огне. Главное

ОМОН взял под охрану минский телецентр

ТАСС
27 минут назад
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Здание Белорусской телерадиокомпании в Минске, куда на встречу с коллективом приезжали в субботу глава верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова и пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, взято ОМОНом под усиленную охрану.
ОМОН взял под охрану минский телецентр
Фото: ТАССТАСС
Как передает корреспондент ТАСС, на первом этаже через стекло можно различить в холле омоновцев в шлемах и с металлическими щитами. Точное их число определить сложно. На улицу никто из них не выходит.
"Белтелерадиокомпания" работает круглосуточно. В здании находятся творческие сотрудники и технический персонал, обеспечивающие вещание.
Ранее здесь прошла встреча работников телецентра с Кочановой и Эйсмонт. Как рассказали ТАСС ее участники, аудитория интересовалась "о происходящем в стране и почему на госканалах не рассказывают правду".
Некоторые сотрудники телерадиокомпании сообщили о намерении с понедельника начать забастовку, но пока не определились с ее формой. По словам работников компании, Эйсмонт и Качалина уговаривали не делать этого.
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В мире,СНГ,Белоруссия в огне,Наталья Кочанова,Наталья Эйсмонт,ИТАР-ТАСС,Минск,Беларусь,
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