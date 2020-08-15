ОМОН взял под охрану минский телецентр

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Как передает корреспондент ТАСС, на первом этаже через стекло можно различить в холле омоновцев в шлемах и с металлическими щитами. Точное их число определить сложно. На улицу никто из них не выходит.

"Белтелерадиокомпания" работает круглосуточно. В здании находятся творческие сотрудники и технический персонал, обеспечивающие вещание.

Ранее здесь прошла встреча работников телецентра с Кочановой и Эйсмонт. Как рассказали ТАСС ее участники, аудитория интересовалась "о происходящем в стране и почему на госканалах не рассказывают правду".