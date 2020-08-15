Лукашенко рассказал о беспрецедентном соглашении с Путиным

Россия при первом же запросе окажет Белоруссии «всестороннюю помощь по обеспечению безопасности» в случае внешних военных угроз. Об этом президент Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании в минобороны Белоруссии, передает БЕЛТА.
«Мы с ним (Владимиром Путиным) договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь», — заявил Александр Лукашенко.
Он отметил, что у Минска есть договор с Москвой в рамках Союзного государства и ОДКБ.
«Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило — абсолютно посвящен в то, что происходит», — сказал белорусский лидер.
Ранее «Рамблер» сообщал, что оппозиция Беларуси заявила, что даёт властям последний шанс.