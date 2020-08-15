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Белоруссия в огне. Главное

«С Путиным договорились»: Россия окажет помощь Белоруссии 

Майк Габриелян 20 минут назад
Лукашенко рассказал о беспрецедентном соглашении с Путиным
Фото: РИА Новости
Россия при первом же запросе окажет Белоруссии «всестороннюю помощь по обеспечению безопасности» в случае внешних военных угроз. Об этом президент Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании в минобороны Белоруссии, передает БЕЛТА.

«Мы с ним (Владимиром Путиным) договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь», — заявил Александр Лукашенко.

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Он отметил, что у Минска есть договор с Москвой в рамках Союзного государства и ОДКБ.

«Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило — абсолютно посвящен в то, что происходит», — сказал белорусский лидер.

Ранее «Рамблер» сообщал, что оппозиция Беларуси заявила, что даёт властям последний шанс.
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В мире , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Министерство обороны
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