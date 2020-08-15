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Белоруссия в огне. Главное

Оппозиция Беларуси дала властям последний шанс. «Это финал» 

Ura.Ru 33 минуты назад
«Это финал»: оппозиция Беларуси дала властям последний шанс
Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь
Оппозиция в Белоруссии дает правительству последний шанс перейти на сторону протестующих. Они заявили, что не смогут простить того, что происходит в стране.

«Если Лукашенко не захочет отвечать перед народом и убежит, минчане идут на площадь Независимости и дают последний шанс чиновникам перейти на сторону народа», — пишет telegram-канал NEXTA Live.

Оппозиция требует освободить политзаключенных, ухода Александра Лукашенко с поста президента и проведения суда над «виновными в убийствах и пытках».
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Отмечается, что на 16 августа запланирован марш «За свободу» в Минске, который начнется на площади Независимости. Жителей регионов призывают также выйти на улицы. В понедельник запланированы финальные забастовки на предприятиях.

«Беларусы, это финал. Мы не можем простить этот садизм и убийства», — заключили представители оппозиции.

Создателя популярного протестного медиа NEXTA Live Степана Путило объявили в розыск в России. Он является оппозиционером и противником Лукашенко. Ведущая и режиссер гостелеканалов «Беларусь 1» и «Беларусь 3» Наталья Бибикова заявила, что каналы готовы устроить забастовку 17 августа, передает телеканал 360.
После этого журналистов вызвали на срочное совещание с председателем Совета Республики Натальей Кочановой и пресс-секретарем президента Натальей Эйсмонт. Сотрудники государственной «Белтелерадиокомпании» (БТ) объявили забастовку. Если их требования не выполнят, то они начнут выпускать «честные новости».
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В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Наталья Эйсмонт , Наталья Кочанова , Александр Лукашенко , Степан Путило , Телеканал "360° Подмосковье"
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