Цепкало отвергает обвинение во взяточничестве 

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало , на которого в стране ранее завели уголовное дело о взяточничестве, отвергает обвинение. Об этом он заявил РИА "Новости".

Как собщалось, на Цепкало завели уголовное дело о взяточничестве. Его объявили в розыск как в Белоруссии, так и в России

Ранее Цепкало объявил о формировании в республике "Фронта национального спасения". Он пояснил, что намерен начать мобилизацию народа страны против насильственного захвата власти Александром Лукашенко , ставшим в шестой раз президентом республики.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.