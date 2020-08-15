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Белоруссия в огне. Главное

Цепкало отвергает обвинение во взяточничестве 

Газета.Ru и ещё 1 59 минут назад
Цепкало отвергает обвинение во взяточничестве
Фото: wikipedia
Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало, на которого в стране ранее завели уголовное дело о взяточничестве, отвергает обвинение. Об этом он заявил РИА "Новости".
Как собщалось, на Цепкало завели уголовное дело о взяточничестве. Его объявили в розыск как в Белоруссии, так и в России.
Ранее Цепкало объявил о формировании в республике "Фронта национального спасения". Он пояснил, что намерен начать мобилизацию народа страны против насильственного захвата власти Александром Лукашенко, ставшим в шестой раз президентом республики.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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Комментарии
В мире , Кавказ , Политика , СНГ , Валерий Цепкало , Александр Лукашенко , РИА Новости
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