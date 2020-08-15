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Белоруссия в огне. Главное

Российское издание решило называть Лукашенко самопровозглашенным 

Lenta.ru 51 минуту назад
Лукашенко назвали «самопровозглашенным президентом»
Фото: РИА Новости
Российская «Новая газета» приняла решения называть в своих материалах Александра Лукашенко «самопровозглашенным президентом Беларуси». Об этом сообщается в Telegram-канале издания.
В тексте утверждается, что на прошедших выборах президента Белоруссии за Лукашенко проголосовало 17 процентов избирателей (вместо 80,1 процента, о которых говорится в данных ЦИК). Эти данные «Новая газета» приводит со ссылкой на свой дата-отдел.

«Согласитесь, это слишком мало, чтобы считаться избранным президентом», — прокомментировали в «Новой газете» разницу между официальной статистикой и собственными данными.

В материале белорусские власти также обвинили в том, что они «не смогли даже "правдоподобно" сфальсифицировать результаты выборов».
Вечером 9 августа в Белоруссии начались акции протеста — граждане оказались недовольны итогами президентских выборов. По официальным данным, Лукашенко набрал 80,1 процент голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,1 процента.
Власти разгоняли протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Задержанные на митингах массово жаловались на ужасные условия содержания, издевательства, избиения и угрозы совершения над ними противоправных действий.
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Комментарии 26
В мире , Политика , СНГ , Социология , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Центризбирком России
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