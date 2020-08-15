Лукашенко назвали «самопровозглашенным президентом»

Российская «Новая газета» приняла решения называть в своих материалах Александра Лукашенко «самопровозглашенным президентом Беларуси ». Об этом сообщается в Telegram-канале издания.

В тексте утверждается, что на прошедших выборах президента Белоруссии за Лукашенко проголосовало 17 процентов избирателей (вместо 80,1 процента, о которых говорится в данных ЦИК ). Эти данные «Новая газета» приводит со ссылкой на свой дата-отдел.

«Согласитесь, это слишком мало, чтобы считаться избранным президентом», — прокомментировали в «Новой газете» разницу между официальной статистикой и собственными данными.

В материале белорусские власти также обвинили в том, что они «не смогли даже "правдоподобно" сфальсифицировать результаты выборов».

Вечером 9 августа в Белоруссии начались акции протеста — граждане оказались недовольны итогами президентских выборов. По официальным данным, Лукашенко набрал 80,1 процент голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,1 процента.

Власти разгоняли протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Задержанные на митингах массово жаловались на ужасные условия содержания, издевательства, избиения и угрозы совершения над ними противоправных действий.