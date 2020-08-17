Как Лукашенко может расколоть протест

Президент Белоруссии находится на грани потери власти. Винить он в этом может, конечно, только себя самого – однако при всем при этом у него еще остаются возможности спастись. И речь тут не об отставке с переездом на ПМЖ в Ростов. Лукашенко необходимо срочно предпринять несколько несложных, но эффективных политических и политтехнологических шагов. Каких именно?

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Большая часть российского политико-академического сообщества с упоением занимается похоронами Александра Лукашенко. Утверждается, что его дни в качестве президента Белоруссии уже сочтены.

Рвут баяны

«Как только проиграно поле информационное, за этим неизбежно и неотвратимо следует проигрыш политического поля и смена власти... Примитивизм в поддержке власти, помноженный на уход от острых тем, волнующих общество, - верный рецепт информационного проигрыша (провластных сил – прим. газеты ВЗГЛЯД) оппозиции, они сослужат Лукашенко плохую службу. С информацией низкого качества политика высокого качества невозможна», - пишет член Совета Федерации Алексей Пушков.

Ряд экспертов вот уже несколько дней регулярно пишут о том, что Лукашенко «вот-вот уйдет» - дают ему 48 часов и ставят другие дедлайны. «Я думаю, что Александра Григорьевича спасет только чудо», - уверяет известный российский политтехнолог Евгений Минченко

Киевом. Действительно, шансы Александра Лукашенко остаться белорусским Батькой невелики. Слишком много ошибок было допущено им до, в ходе и после предвыборной кампании. Собственно, ее и не было – Лукашенко почему-то посчитал, что голосование 9 августа будет иметь исключительно формальный характер, поэтому не только не проводил кампанию, но и для острастки пересажал всех даже минимально опасных спойлеров. Ну а заодно и убил остатки какого-то доверия в отношениях с Кремлем, обвинив Россию во вмешательстве в выборы, взяв в заложники российских граждан и выставив их на торги между Москвой

Лукашенко создал миф о своем колоссальном рейтинге, запретив в стране все независимые соцопросы по политическим темам – и в результате нарисованные им по итогам выборов 80% в свою пользу не подкреплены никакими цифрами. Они превратились в вопрос веры – его сторонников в то, что это правда, и его противников в то, что это все фальсификация. Ни о какой легитимности выборов или их победителя в этой ситуации говорить не приходится, и сохранение власти этим лидером оказывается под большим вопросом. Который уже лежит не в области веры, а в области политтехнологий и объективной реальности.

Более того, как верно отмечает известный российский политтехнолог Игорь Шатров , «идеология протеста взошла на дрожжах, которые подбрасывал в чан, где бродило все это варево, сам Александр Григорьевич. На улицы, как и на Украине, вышли те, кто учился в школах и вузах по учебникам, в которых белорусская история уже давно особым образом отделяется от русской. И эти пособия появились с одобрения именно Лукашенко, а не вопреки его воле».

Саша не 3%

Однако, несмотря на все эти проблемы, у белорусского президента остаются шансы сохранить себя у власти. Для этого Лукашенко нужно быстро и, главное, умно реализовать всего несколько задач.

Во-первых, мобилизовать свой электорат. В сказки о том, что за Батьку голосует всего 3% избирателей, верят только совсем оторванные от реалий люди. Среди белорусов достаточно людей, которые симпатизируют Лукашенко. Есть и те, для кого он не идеал, но уж точно лучше младореформаторов, способных прийти ему на смену. Наконец, есть просто люди, которые голосовали за стабильность и против каких-то резких перемен.

Все эти избиратели – а вместе с ними и управленческая элита страны, связанная с Лукашенко вассально-сюзеренными отношениями – должны поверить в то, что Батька сам не уйдет. Что единственный шанс его убрать – это вынести вперед ногами, как Каддафи. Чего тоже не будет – напомним, что ливийский диктатор был вынесен французским, британским и катарским спецназом и западными авиабомбами, на пути которых в Белоруссии встанут российские войска.

Да, Лукашенко эту задачу пытается решить. «Пока вы меня не убьете, других выборов не будет», - пояснил Батька свою позицию о перспективе досрочных выборов на встрече 17 августа с коллективом МКЗТ. Однако решает он ее неправильно. Ведь он не только мобилизует своих сторонников, но и попутно угрожает санкциями противникам. Отказываясь, например, прислушаться к забастовкам. Говоря о том, что если люди хотят бастовать, то итогом этих действий будет лишь потеря ими рабочих мест – ведь на предприятиях достаточно лишних людей.

Делая это, он проваливает вторую важнейшую задачу – внести раскол в ряды его оппонентов. Ведь под бело-красно-белыми флагами собрались очень разные люди. И пророссийски и прозападно настроенные (Лукашенко кинул Москву с интеграцией и в то же время не принимает западные ценности), и сторонники власти (недовольные массовыми избиениями задержанных, масштабными фальсификациями и вообще тем, что Батька в последнее зарвался, открыто позиционируя страну как свой феод), и ее противники, желающие его сковырнуть. Все они объединены единой целью – наказать Лукашенко.

Но вот дальше их позиции друг от друга отличаются. Как наказать – убрать из власти или просто приструнить? Если убрать из власти – то что делать потом: идти в Европу или остаться с Россией?

Крымский раскол

Сейчас Лукашенко и его пропаганде нужно делать все возможное для того, чтобы эту разницу подсвечивать. Но не так, как делают отдельные российские политологи (концентрируясь на бело-красно-белом флаге протеста как на символе неонацистских сил и русофобской линии). Надо концентрироваться не на символах с субъективным наполнением, а на объективных фактах и намерениях. Своих – в виде обещаний провести реформы и либеральные поправки в конституцию (которые, например, могут сократить президентские полномочия), а также чужих.

Например, в сети уже гуляет т.н. «программа» белорусской оппозиции, подразумевающая независимость для белорусской церкви, разрыв союзного государства с Россией, ограничение на вещание российских каналов и т.п. Если эту тему сделать предметом общественной дискуссии, а также вовлечь в нее представителей оппозиции, они могут банально переругаться между собой. В таком случае от протеста отхлынут те, кто не хочет Майдана и последующей отправки в Польшу драить тамошние сортиры.

Конечно, оппозиция может попытаться избежать этой дискуссии – но Лукашенко вполне способен им ее навязать. Например, сейчас в Минске всерьез обсуждается вопрос о признании Крыма (по крайней мере, есть такие утечки).

Кто-то может посчитать, что это станет ответом Украине на ее недружественную линию во время нынешних протестов (сюрприз – Киев почему-то забыл благодушное отношение к нему Батьки после Майдана и воткнул Белоруссии нож в спину!). Кто-то может предположить, что это признание будет частью платы Лукашенко Путину за возможную поддержку.

Однако на самом деле целью этого шага (если, конечно, он произойдет) будет убедить пророссийскую часть протестующих в том, что Батька свой, пророссийский, а также заставить противоположную сторону расчехлиться в жесткой антироссийской риторике. Продемонстрировать русофобию и стремление превратить Белоруссию из союзницы России в антироссийский плацдарм Запада.