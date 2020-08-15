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МИД Белоруссии заявил о приверженности диалогу с ЕС 

RT на русском и ещё 4 1 час назад
МИД Белоруссии заявил о приверженности диалогу с ЕС
Фото: РИА Новости
Минск намерен «при любой обстановке» продолжать диалог со странами Евросоюза. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

«Санкции — это конец политики. Поэтому ключевой вопрос сейчас — есть ли у ЕС политика в отношении Беларуси. У нас — есть. Во внешней политике Беларуси Евросоюз однозначно является одним из приоритетных направлений», — приводит РИА Новости его слова.

Глаз отметил, что Минск выступает за сохранение и продолжение диалога «в любых условиях, при любой обстановке».
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не принимает результаты выборов в Белоруссии и будет рассматривать санкции против «ответственных за насилие и фальсификацию».
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В мире , Европа , Политика , СНГ , Жозеп Боррель , Анатолий Глаз , МИД , ЕС , РИА Новости , Минск
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