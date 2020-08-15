МИД Белоруссии заявил о приверженности диалогу с ЕС 

«Санкции — это конец политики. Поэтому ключевой вопрос сейчас — есть ли у ЕС политика в отношении Беларуси. У нас — есть. Во внешней политике Беларуси Евросоюз однозначно является одним из приоритетных направлений», — приводит РИА Новости его слова.