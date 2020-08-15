В интернете появилось видео, на котором человек с лицом американского актёра-каратиста Чака Норриса угрожает президенту Белоруссии и говорит, что "заставит его плакать". На видео Лукашенко называют «Саша ноль процентов и мистер Таракан».

«Ты знаешь, что когда я нарезаю лук, то плачу не я — плачет лук. Поэтому если ты не прекратишь делать то, что ты сейчас делаешь, — то я приеду в одну из твоих резиденций и заставлю тебя плакать», — заявил предполагаемый Чак Норрис.

Затем следуют кадры из боевиков, где Норрис расправляется со своими противниками.

Эксперты считают, что видео было сделано с помощью одного из специальных сайтов, где знаменитости за деньги записывают ролик с любым текстом. Цены варьируются от десятков до тысяч долларов. Также есть мнение, что актёр мог вообще не знать о ролике — современные технологии позволяют менять людям голоса, лица и создавать с ними любую картинку.

Подобные видео в поддержку белорусской оппозиции появляются в Сети все чаще. Ранее один из российских оппозиционных телеканалов был вынужден публично извиниться за фейк после того, как разместил интервью с человеком, представившимся врачом белорусской больницы. Он заявил о десятках погибших в Белоруссии.

Фейками отметились и телеграм-каналы. Один из них заявил о российском ОМОНе, участвовавшем в разгоне демонстрации. Эту информацию принялись активно распространять украинские СМИ. В другом канале появилась ложная информация, что Лукашенко собирается выступить перед нацией «в ближайшие часы». Ее перепечатали несколько российских федеральных изданий.