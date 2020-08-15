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Белоруссия в огне. Главное

Чак Норрис пригрозил Лукашенко в видеообращении 

Майк Габриелян и ещё 9 6 минут назад
В интернете появилось видео, на котором человек с лицом американского актёра-каратиста Чака Норриса угрожает президенту Белоруссии и говорит, что "заставит его плакать". На видео Лукашенко называют «Саша ноль процентов и мистер Таракан».

«Ты знаешь, что когда я нарезаю лук, то плачу не я — плачет лук. Поэтому если ты не прекратишь делать то, что ты сейчас делаешь, — то я приеду в одну из твоих резиденций и заставлю тебя плакать», — заявил предполагаемый Чак Норрис.

Затем следуют кадры из боевиков, где Норрис расправляется со своими противниками.
Эксперты считают, что видео было сделано с помощью одного из специальных сайтов, где знаменитости за деньги записывают ролик с любым текстом. Цены варьируются от десятков до тысяч долларов. Также есть мнение, что актёр мог вообще не знать о ролике — современные технологии позволяют менять людям голоса, лица и создавать с ними любую картинку.
Подобные видео в поддержку белорусской оппозиции появляются в Сети все чаще. Ранее один из российских оппозиционных телеканалов был вынужден публично извиниться за фейк после того, как разместил интервью с человеком, представившимся врачом белорусской больницы. Он заявил о десятках погибших в Белоруссии.
Фейками отметились и телеграм-каналы. Один из них заявил о российском ОМОНе, участвовавшем в разгоне демонстрации. Эту информацию принялись активно распространять украинские СМИ. В другом канале появилась ложная информация, что Лукашенко собирается выступить перед нацией «в ближайшие часы». Ее перепечатали несколько российских федеральных изданий.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперт рассказал, зачем польский телеграм-канал Nexta безостановочно вбрасывает различные фейки о присутствии в Белоруссии «российского спецназа», терроризирующего жителей на улицах городов.
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В мире , Видео , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Чак Норрис
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