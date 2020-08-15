«Надо связаться с Путиным»: Лукашенко о ситуации в Минске

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Белоруссия в огне. Главное

Лукашенко заявил о намерении связаться с Путиным 

RT на русском и ещё 2 9 минут назад
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что намерен связаться с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии. Об этом сообщила БЕЛТА.
По его словам, в настоящее время «фактически по сценарию разворачивается агрессия против Белоруссии».

«Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси», — сказал он.

Лукашенко добавил, что сегодня защита Белоруссии — «это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства».

«Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились», — заявил белорусский президент.

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В мире , Видео , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , Владимир Путин
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