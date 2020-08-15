«Надо связаться с Путиным»: Лукашенко о ситуации в Минске

По его словам, в настоящее время «фактически по сценарию разворачивается агрессия против Белоруссии».

«Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси», — сказал он.

Лукашенко добавил, что сегодня защита Белоруссии — «это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства».