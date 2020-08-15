Политолог заявил, что у Белоруссии остались два варианта развития событий. Сейчас в стране неустойчива как власть, так и оппозиция.

По мнению Ростислава Ищенко, ситуация в любой момент может развернуться в пользу любой стороны. Эксперта цитирует Украина.ру.

Ищенко отметил, что оппозиция смогла объединиться и сделать протесты массовыми, включая забастовки. Но пока неясно, какое количество людей бастует: трудовые коллективы большие, а на видео присутствует несколько сотен или десятков человек. Непонятно, сколько именно людей поддерживает оппозицию.

«Но даже в таком формате эти забастовки — очень серьезный сигнал для Лукашенко. И не исключено, что он каким-то образом пытается погасить протестные настроения, если их не получается задавить. Закончиться это может только двумя вариантами: или протесты постепенно погаснут, или Лукашенко свергнут», — заявил Ищенко.

По его словам, сейчас борьба за власть в стране проходит с переменным успехом: «власть не может полностью остановить протесты, но и протестующие пока не смогли серьезно поколебать власть». Рано или поздно у кого-то начнут сдавать нервы и заканчиваться силы.

При этом политолог считает, что Лукашенко «проиграл в принципе и Белоруссию уже проиграл».

«Он уйдет. Сейчас уйдет, через полгода уйдет, через год уйдет — мы не знаем когда, но он уйдет, это уже понятно», — отметил политолог.