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Белоруссия в огне. Главное

«Есть только два варианта». Ищенко рассказал, как закончатся протесты в Белоруссии 

Украина.ру 22 минуты назад
Противостояние власти и оппозиции в Белоруссии находится в неустойчивом равновесии, ситуация в любой момент может развернуться в пользу любой из сторон, сказал политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру.

«Закончиться это может только двумя вариантами: или протесты постепенно погаснут, или Лукашенко свергнут», — отметил эксперт.

По его словам, сейчас борьба за власть в стране проходит с переменным успехом: «власть не может полностью остановить протесты, но и протестующие пока не смогли серьезно поколебать власть».
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Массовые протесты начались в республике 9 августа после убедительной победы действующего главы государства Александра Лукашенко на выборах президента.
ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Светлана Тихановская с результатом менее 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными.
Ее сторонники вышли протестовать на улицы, сама же Тихановская сбежала в Литву.
США и другие страны Запада традиционно подвергли критике действия Лукашенко, однако если во время предыдущих выборов он не обращал внимания на их сигналы, то сейчас ситуация, судя по всему, изменилась.
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В мире , Видео , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Ростислав Ищенко , Александр Лукашенко , Центризбирком России
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