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Украинского священника выгнали из автобуса из-за слов о русской музыке 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 1 час назад
Украинского священника наказали из-за русской музыки
Фото: РИА Новости
Священника так называемой Православной церкви Украины Романа Винника высадили из автобуса после того, как он сделал замечание из-за игравшей в салоне русской музыки.
Винник сообщил в Facebook, что конфликт произошел 12 августа в автобусе, следовавшем по маршруту Ивано-Франковск — Долина. Священнослужитель сделал водителю замечание, чтобы тот выключил русскую музыку.
Его высадили в Калуше, где, как отметил священник, находится «музей Степану Бандере». До места назначения Виннику помогли добраться «добрые люди».

«Просто представил, как тяжело патриотам на востоке или в центре Украины. С нами Бог и Украина», — добавил он.

Напомним, в 2019 году на Украине разразился скандал после того, как участник украинской «спецоперации» в Донбассе Мирослав Гай пожаловался на «нашествие российской музыки в Киеве» и официантку, которая «ненавидит украинский».
До этого соучредитель молодежной организации «Восточноевропейский клуб», украинец Радко Мокрик в соцсетях утверждал, что его в центре Львова избили за критику российской поп-музыки.
При этом большинство украинцев (69%) считают, что русский язык может свободно использоваться в частной жизни.
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В мире , Украина , Степан Бандера , Мирослав Гай , РПЦ , Ивано-Франковск
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