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Белоруссия в огне. Главное

Отца погибшего демонстранта в Минске не пустили в морг к телу сына 

Газета.Ru 19 минут назад
Отца погибшего демонстранта в Минске не пустили в морг
Фото: РИА Новости
Отец погибшего во время акций протеста в Минске заявил, что правоохранители не пустили его к телу сына, увидеть тело своего ребенка он сможет только на похоронах, пишет РБК.
По словам Валерия Тарайковского, о смерти сына Александра он узнал от белорусского следователя. По версии правоохранителей, молодой человек пытался бросить в силовиков самодельное взрывное устройство.

"Он шел по улице один. У меня есть видео — он идет в сторону ОМОНа, выстрел — и он падает. Они сказали, у него было взрывное устройство. Какое взрывное устройство? У него даже сигареты в руках не было. Был в майке и в шортах, все", — заявил Тарайковский.

Он добавил, что погибший не был связан с политикой: у мужчины был свой бизнес по изготовлению шторок для автомобилей.
Ранее в социальных сетях появилось видео, где запечатлен момент гибели Александра Тарайковского.
На кадрах видно, как мужчина стоит в белой майке возле дороги. В какой-то момент он резко падает, и вскоре к нему подбегает толпа людей.
Белорусское МДВ заявляло, что Тарайковский пытался бросить взрывное устройство в ОМОН на улице Притыцкого, но оно разорвалось у него в руке. Однако, по данным TUT.by, в свидетельстве о смерти мужчины указано, что он получил открытую рану грудной клетки и скончался от потери крови.
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Комментарии
В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Минск
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