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Белоруссия в огне. Главное

«За насилие и фальсификацию»: ЕС введет санкции против Белоруссии 

Газета.Ru 52 минуты назад
Евросоюз введет санкции против Белоруссии
Фото: Газета.Ru
Главы МИД стран Евросоюза начали выработку санкций против должностных лиц белорусского руководства, которых посчитает ответственными за насилие силовиков над мирными демонстрантами и фальсификацию президентских выборов в республике. Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил о необходимости провести в Белоруссии повторные президентские выборы в присутствии международных наблюдателей.
Главы МИД стран Евросоюза вечером 14 августа приняли участие в заседании для согласования конкретных санкций против властей Белоруссии.
Как указал глава МИД Словакии Иван Корчок, поводом для этого послужила фальсификация белорусскими должностными лицами результата прошедших 9 августа президентских выборов, а также жесткие действия силовиков против протестующих.

«Важное обсуждение министров иностранных дел ЕС по Белоруссии. [Нами достигнут] консенсус в том, что выборы были сфальсифицированы. ЕС начинает работу над индивидуальными адресными мерами против лиц, ответственных за насилие над мирными демонстрантами и фальсификацию выборов», — написал дипломат в Twitter.

Ранее ЕС отказался признать белорусские выборы легитимными. Об этом говорится в распространенном 11 августа заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, согласованном с главами внешнеполитических ведомств всех 27 стран Евросоюза.
В документе отмечается, что ЕС изучает возможность введения санкций в отношении ответственных за «полицейское насилие».

«Власти прибегли к диспропорциональному и неприемлемому насилию, которое привело к гибели по меньшей мере одного человека и ранениям многих других.

Тысячи людей были задержаны, и усилились нарушения свободы собраний и прессы. Мы призываем белорусские власти немедленно и без условий освободить всех задержанных», — подчеркнули в заявлении.

Митинги в республике начались вечером 9 августа и продолжаются до сих пор. Основная причина недовольства — результаты выборов. Окончательные итоги были опубликованы только спустя пять дней после голосования. Согласно данным ЦИК, победил Александр Лукашенко.
За него проголосовали свыше 80% избирателей. Его основную соперницу от объединенной группы оппозиции Светлану Тихановскую поддержали, по официальным данным, немногим больше 10% белорусов.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов голосования.
По данным МВД, с 9 по 13 августа в республике были задержаны около 7 тысяч человек, часть из них уже вышла на свободу.
Сама Тихановская результаты не признала. По ее словам, большинство граждан хотят перемен и голосовали за нее. В настоящее время политик находится в Литве. Власти прибалтийской республики утверждают, что ее заставили уехать из Белоруссии.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предложил Евросоюзу проверить итоги выборов. Соответствующее заявление он сделал в Twitter. Он также призвал наложить санкции на тех, кто причастен к применению насилия в отношении участников протестных акций.

«Мы со стороны ЕС хотим сегодня значительно повысить давление на Белоруссию», — написал дипломат.

Кроме того, Берлин предполагает, что прошедшие выборы не соответствуют «минимальным стандартам демократических выборов».
Госсекретарь США Майкл Помпео во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Словении Янезом Яншей также настаивал на необходимости провести в Белоруссии повторные президентские выборы в присутствии международных наблюдателей.
Как отметил дипломат, Соединенные Штаты испытывают схожую с Евросоюзом тревогу из-за ситуации в Белоруссии. Вашингтон надеется, что будет выработан общий подход к ситуации в республике.
Предложение главы Госдепартамента США о проведении повторных выборов поддержал премьер-министр Словении.

«Я считаю возможным лишь мирное решение текущего кризиса в Белоруссии, необходимо провести новые выборы при серьезном присутствии международных наблюдателей», — сказал Янша.

Москва тоже обеспокоена протестами в Белоруссии после президентских выборов, отметила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы обеспокоены поступающей информацией о связанных с нарушением общественного порядка инцидентах на улицах ряда белорусских городов, которые имели место после состоявшихся президентских выборов», — сообщила дипломат.

Позднее президент Литвы Гитанас Науседа совместно с эстонской коллегой Керсти Кальюлайдом обсудил работу в области импорта электроэнергии с БелАЭС. Об этом сообщает РИА «Новости».
Лидеры стран пришли к договоренности по убеждению представителей стран Балтийского региона отказаться от импорта электроэнергии с атомной станции.
Президенты намерены достичь «единогласного соглашения» среди других коллег. Кальюлайд также поблагодарила литовского лидера за «безоговорочную поддержку в оценке той угрозы, которая исходит от АЭС».
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Комментарии 1
В мире , Европа , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Майкл Помпео , Мария Захарова , Керсти Кальюлайд , Александр Лукашенко , МИД , ЕС , Госдеп США , Словакия , США
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