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Посол Белоруссии в Словакии поддержал протестующих 

RT на русском и ещё 7 57 минут назад
Посол Белоруссии в Словакии поддержал протестующих
Фото: RT на русском
Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня записал видео, в котором заявил о поддержке акций протеста в стране.

«Как и все белорусы, я в шоке от историй о пытках и избиениях граждан моей страны», — заявил Лещеня в своём видео, которое выложено на YouTube.

Он отметил, что в Словакии представляет Белоруссию и белорусский народ, который является источником власти в стране.

«Я с вами, рабочие «БелАЗа» и «Кузнечного завода тяжелых штамповок», — добавил посол.

Ранее техперсонал Белтелерадиокомпании заявил о намерении начать забастовку в соответствии с законом, пообещав отсутствие перебоев с вещанием.
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