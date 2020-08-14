«Лукашенко доиграется», — сказал Прилепин «Свободной прессе».

9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей), а Тихановская заняла второе место (10,12%). После окончания голосования в городах Белоруссии проходят массовые протесты, на крупных предприятиях начались бессрочные забастовки.

14 августа Александр Лукашенко заявил, что «заводаторами и организаторами» протестов выступают люди из заграницы, в основном люди с криминальным прошлым. Лукашенко посоветовал гражданам страны «не высовываться из дома», а родителям лучше следить за своими детьми.

Он также высказался о применении силы к протестующим. По мнению Лукашенко, «если уже человек упал и лежит, его не надо избивать». При этом глава республики обвинил участников акций несогласия в агрессии по отношению к правоохранителям.