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Белоруссия в огне. Главное

«Лукашенко доиграется» 

Вероника Полынина и ещё 1 10 минут назад
«Лукашенко доиграется»
Фото: ТАСС
Писатель Захар Прилепин коротко прокомментировал происходящее в Белоруссии.

«Лукашенко доиграется», — сказал Прилепин «Свободной прессе».

9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей), а Тихановская заняла второе место (10,12%). После окончания голосования в городах Белоруссии проходят массовые протесты, на крупных предприятиях начались бессрочные забастовки.
Лукашенко высказался о протестах в Белоруссии
14 августа Александр Лукашенко заявил, что «заводаторами и организаторами» протестов выступают люди из заграницы, в основном люди с криминальным прошлым. Лукашенко посоветовал гражданам страны «не высовываться из дома», а родителям лучше следить за своими детьми.
Он также высказался о применении силы к протестующим. По мнению Лукашенко, «если уже человек упал и лежит, его не надо избивать». При этом глава республики обвинил участников акций несогласия в агрессии по отношению к правоохранителям.
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В мире , Политика , СНГ , Захар Прилепин , Александр Лукашенко
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